Muchos coinciden en que este jugador mexicano fue el MEJOR del partido contra Portugal

México y Portugal no han deslumbrado a los aficionados del futbol en el empate a cero que se dio en la reinauguración del Estadio Azteca (ahora Banorte). Sin embargo, hubo un futbolista que se ganó el aplauso de toda la grada por su actuación ante los europeos. Se trata de Brian Gutiérrez, futbolista que ingresó a la convocatoria de la Selección Mexicana en los últimos encuentros y que está cada vez más cerca de la Copa Mundial de la FIFA.

El mediocampista de Chivas fue titular en el encuentro ante Portugal derrumbando todos los pronósticos y estuvo 45 minutos dentro del terreno de juego. Solo la primera mitad le bastó para convencer a los fanáticos mexicanos de haber sido el jugador más destacado del partido, al menos por el lado de México.

Brian Gutiérrez jugó 45 minutos en el empate ante Portugal|Chivas de Guadalajara

El partido de Brian Gutiérrez ante Portugal

En los 45 minutos que estuvo en cancha, Gutiérrez consiguió acertar un 81 por ciento de los pases que intentó, además de haber tenido una precisión del 85 por ciento en descargas en campo rival. Realizó un total de 26 toques y solo falló uno. Completó el cien por ciento de los regates intentados y completó 2 tiros, siendo uno de ellos bloqueado por la defensa.

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Tuvo un éxito en el cien por cien de entradas, además de sumar 1 contribución defensiva. Como si fuera poco, también ganó todos los duelos que disputó en el terreno de juego. La plataforma de datos, SofaScore, le brindó una calificación global de 7.0 sobre 10, siendo uno de los futbolistas de México con calificación más alta en el empate contra Portugal.

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La baja que metería a Brian Gutiérrez en el Mundial

Gutiérrez dejó satisfecho a Javier Aguirre en los encuentros recientes de la Selección Mexicana. El juego ante Portugal habría sido el encuentro definitivo para que se meta de lleno en la lista definitiva del Mundial 2026. Según el entrenador de México, el volante ofensivo del Guadalajara es la pieza perfecta para suplir la baja de Marcel Ruiz, quien sufrió una ruptura de ligamentos cruzados y no podrá estar en la cita mundialista.

“Brian jugó ahí en Chicago. Chivas lo pone doble pivote con llegada. Nosotros lo traemos y lo hemos puesto de volante con tres o por fuera. Hizo gol con Islandia saliendo por esa posición. Son muy parecidos con Marcel, que era un tipo muy importante. Estamos buscando con estos dos perfiles parecidos en cuanto a querer la pelota, a trasladarlo rápido, a no perderla, en los duelos mano a mano son más ofensivo”, expresó el entrenador tras el empate ante los Lusos.

