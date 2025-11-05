Los Premios MLB 2025: la antesala a una semana de estrellas

Los campeones ya fueron coronados, pero el béisbol de las Grandes Ligas aún tiene motivos para celebrar. La temporada 2025 dejó actuaciones inolvidables, y se anunciaron los finalistas a los premios más esperados del año: el Jugador Más Valioso (JMV), el Cy Young, el Novato del Año y el Manager del Año, otorgados por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Te puede interesar: Se revelan los ganadores del Guante de Oro 2025

La semana de los premios comenzará el 10 de noviembre, con el anuncio del Novato del Año Jackie Robinson, y continuará con el resto de las categorías que honran lo mejor de la campaña 2025.

Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico

Ohtani y Judge, los grandes favoritos al JMV

En la Liga Nacional, el japonés Shohei Ohtani parte como favorito para conquistar su tercer JMV consecutivo con los Dodgers, tras una temporada de ensueño como bateador (.282, 55 HR, 146 carreras) y lanzador (2.87 de efectividad). Si lo logra, igualaría a Barry Bonds con cuatro premios en su carrera.

Lo acompañan Kyle Schwarber (Filis), quien lideró las Mayores con 132 impulsadas y 56 jonrones, y Juan Soto (Mets), quien brilló con 43 cuadrangulares, 38 robos y un porcentaje de embasarse de .396.

En la Liga Americana, Aaron Judge (Yankees) busca su tercer trofeo tras conectar 53 jonrones y liderar la liga con promedio de .331 y OPS de .688. Compite con Cal Raleigh (Marineros), quien rompió récords con 60 jonrones como catcher, y José Ramírez (Guardianes), figura clave en la remontada histórica de Cleveland.

Cy Young y Novato del Año: nuevas figuras

El Cy Young de la Nacional podría recaer en el dominicano Cristopher Sánchez (Filis), el joven Paul Skenes (Piratas) o el japonés Yoshinobu Yamamoto (Dodgers), héroe de la Serie Mundial. En la Americana, los finalistas son Hunter Brown (Astros), Garrett Crochet (Medias Rojas) y Tarik Skubal (Tigres), todos con números de élite.

Los novatos que sueñan con el galardón son Drake Baldwin (Bravos), Caleb Durbin (Cerveceros) y Cade Horton (Cachorros) por la Nacional, mientras que en la Americana destacan Roman Anthony, Nick Kurtz y Jacob Wilson, todos con los Atléticos y Medias Rojas.

La emoción culminará con los premios a los managers, donde nombres como Terry Francona, Pat Murphy, John Schneider y Stephen Vogt compiten por el reconocimiento a su liderazgo. El beisbol se despide del 2025 con lo mejor de su esencia: talento, historia y emoción.

Te puede interesar: ¿La tercera es la vencida? Fernando Valenzuela podría ser inducido al Salón de la Fama; Qué necesita el expitcher de Dodgers