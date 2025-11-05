Se revelan los ganadores del Guante de Oro 2025

Los mejores defensores de la Liga Americana ya tienen nombre. El Guante de Oro 2025, que reconoce a los jugadores más destacados a la defensiva por posición, fue anunciado con grandes sorpresas y confirmaciones de talento.

LIGA AMERICANA: jóvenes promesas

En su primera temporada completa, el receptor Dillon Dingler (Tigres) se llevó los reflectores tras un año brillante detrás del plato, sumándose a leyendas como Iván Rodríguez y Lance Parrish.

En la inicial, Ty France (Mellizos/Azulejos) consiguió su primer Guante de Oro y se convirtió en apenas el segundo primera base premiado en la historia de Toronto.

En la intermedia, Marcus Semien (Rangers) sumó su segundo reconocimiento gracias a su consistencia, mientras que Bobby Witt Jr. (Reales) repitió como el mejor torpedero, consolidándose como una estrella defensiva con un impresionante +24 en Outs Sobre el Promedio.

El venezolano Maikel García acompañó a Witt como ganador en la tercera base, marcando un hito para Kansas City al tener a dos jugadores premiados en el mismo lado del infield.

En los jardines, Steven Kwan (Guardianes) logró su cuarto Guante de Oro consecutivo, Ceddanne Rafaela y Wilyer Abreu (Medias Rojas) completaron un trío de élite, mientras que Max Fried (Yankees) fue el mejor lanzador.

El hondureño Mauricio Dubón (Astros) se impuso como utility con acción en siete posiciones distintas.

LIGA NACIONAL: Tatis, Crow-Armstrong

En la Liga Nacional, los ganadores reflejan el equilibrio entre experiencia y juventud. Matt Olson (Bravos) regresó a la cima con su tercer Guante de Oro, y Nico Hoerner (Cachorros) reafirmó su dominio en la segunda base.

El joven Masyn Winn (Cardenales), de apenas 23 años, se convirtió en el jugador más joven de su franquicia en obtener el galardón como campocorto.

Ke’Bryan Hayes (Piratas/Rojos) brilló con un +19 en Carreras Salvadas a la Defensa, y Patrick Bailey (Gigantes) repitió como el mejor receptor.

En los jardines, Ian Happ (Cachorros) se llevó su cuarto premio consecutivo, Pete Crow-Armstrong debutó con su primer Guante, y Fernando Tatis Jr. (Padres) confirmó su estatus de estrella defensiva con su segundo reconocimiento.

El lanzador Logan Webb (Gigantes) y el venezolano Javier Sanoja (Marlins), como utility, completaron una edición donde la defensa volvió a ser protagonista y dejó claro que el futuro de las Grandes Ligas está lleno de guantes dorados.

