¿La tercera es la vencida? Fernando Valenzuela podría ser inducido al Salón de la Fama; Qué necesita el expitcher de Dodgers

Fernando Valenzuela podría ser finalmente inducido al Salón de la Fama del Beisbol de los Estados Unidos, un reconocimiento que le fue negado en su primer intento, pero que podría llegar próximamente a través de una votación especial.

El originario de Etchohuaquila, Sonora, fue elegido, junto con otros ocho peloteros, por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo para ser inducido en el Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos.

Para ser inducido, Valenzuela tendrá que obtener al menos el 75% de las votaciones que se darán a conocer el próximo 7 de diciembre.

Algunos de los requisitos para ser considerado por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo es haber jugado a partir de 1980 y no ser elegido en las primeras oportunidades. En el caso de Valenzuela, el mexicano no logró pasar los filtros tradicionales en 2003 y 2004.

Además de Fernando Valenzuela, también fueron elegidos en esta votación especial Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield.

El impacto de Fernando Valenzuela en el béisbol de la MLB

Fernando Valenzuela debuto en las Grandes Ligas en 1980 con Los Angeles Dodgers con 19 años y rápidamente se convirtió en un fenómeno entre la afición latina por su carisma y su dominio desde el montículo.

Valenzuela fue clave para la obtención de la Serie Mundial de 1981 por parte de los Dodgers, lo que lo consagró como una figura mundial y repitió la hazaña en 1988.

Sin embargo, a pesar de su impacto cultural, no logró pasar los filtros para ser inducido en el Salón de la Fama en las oportunidades previas que se le presentaron, por lo que ahora podría ingresar de manera póstuma.

El Toro perdió la vida el 22 de octubre del 2024 a los 63 años a causa de problemas en el hígado.

