Antonela Roccuzzo dio un mensaje público sobre la derrota vs España: “Nunca dejaste de ser…”

La derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ provocó múltiples reacciones dentro y fuera del plantel. Después del mensaje publicado por Lionel Messi, otra de las publicaciones que más repercusión generó fue la de Antonela Roccuzzo, quien dedicó unas palabras a su esposo, el capitán argentino.

Horas después del encuentro, Antonela Roccuzzo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para respaldar a Messi tras el subcampeonato. La esposa de “La Pulga” destacó su fortaleza dentro y fuera de la cancha y dejó frases que rápidamente fueron compartidas por miles de aficionados.

Antonela Roccuzzo respaldó a Lionel Messi tras la final

“Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, escribió.

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Antonela también destacó el ejemplo que representa Messi para su familia y para millones de personas: “Gracias por enseñarnos que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio y sin perder la esencia”.

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo |REUTERS

“Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento orgullosa de caminar a tu lado. Te amo muchísimo”, añadió.

Lionel Messi también habló tras perder la final

Minutos antes, el propio Messi había publicado un mensaje en el que reconoció el dolor por la derrota. El capitán argentino aseguró que la herida tardará en cerrar, aunque resaltó el esfuerzo del plantel para alcanzar una segunda final consecutiva de la Copa del Mundo y agradeció el apoyo recibido durante todo el torneo.

Messi lloró luego de recibir la medalla de segundo lugar.|Captura de pantalla

Tras la ceremonia de premiación, Messi no pudo contener las lágrimas mientras saludaba a los aficionados argentinos que permanecían en el estadio. Ese momento se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la final.

Horas después, las palabras de Antonela Roccuzzo reforzaron el respaldo familiar hacia Messi en uno de los momentos más difíciles de su carrera con la selección argentina.

