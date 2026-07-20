Messi rompe el silencio tras perder la final vs España: “Va a costar que cierre…”

La derrota de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó imágenes de tristeza entre los jugadores. Horas después del partido, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a los aficionados y expresar cómo vive este momento tras quedarse a un paso del título.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, reconoció que la derrota dejó una herida difícil de superar. Sin embargo, también destacó el recorrido de la selección durante el torneo y agradeció el respaldo recibido por los aficionados, quienes acompañaron al equipo desde el inicio hasta el último partido.

Messi rompe el silencio tras perder la final

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió el capitán argentino.

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En el mismo mensaje, Messi pidió valorar el camino recorrido por el plantel. Recordó que Argentina alcanzó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo y agradeció cada muestra de apoyo recibida durante el torneo. También aseguró que el equipo volvió a unir al país alrededor de la selección.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected as he walks past the World Cup trophy after losing the World Cup final REUTERS/Dylan Martinez|Dylan Martinez/REUTERS

Lionel Messi felicitó a España tras la final

El delantero también dedicó unas palabras a los aficionados argentinos. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, publicó.

Antes de cerrar su mensaje, Messi tuvo un gesto con el nuevo campeón del mundo. El capitán argentino felicitó a España por la conquista del título tras imponerse 1-0 en el tiempo suplementario. Mientras aún no definió su futuro en la Selección, el astro argentino dejó sus primeras palabras tras la derrota en la final mundialista.

