Toluca se suma a la lista: todos los clasificados al Mundial de Clubes 2029 al momento

Toluca adquirió su boleto hacia el Mundial de Clubes 2029 luego de haberse coronado como el nuevo campeón de Concacaf. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed se impuso ante Tigres en los penales, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario en el Estadio Nemesio Díez. Con su clasificación al torneo organizado por FIFA, ya son siete los clasificados que buscarán coronarse como el mejor club del mundo.

Cabe destacar que los Diablos Rojos se suman a Cruz Azul como los dos representantes mexicanos ya asegurados para 2029. Esto significa que Concacaf ya tiene ocupados dos de sus cuatro cupos por la vía directa de campeones regionales: Cruz Azul por el título de 2025 y Toluca por el de 2026. Sin embargo, los equipos de la Liga BBVA MX deberán enfrentar a verdaderas potencias a lo largo de la competición.

Todos los equipos clasificados al Mundial de Clubes 2029 al momento

Hasta el momento son siete los clasificados al torneo de FIFA, aún lejos de rellenar los 32 huecos disponibles:



Paris Saint-Germain (Francia) : Campeón de la UEFA Champions League 2024/25

: Campeón de la UEFA Champions League 2024/25 Flamengo (Brasil) : Campeón de la Copa Libertadores 2025

: Campeón de la Copa Libertadores 2025 Cruz Azul (México) : Campeón de la Concacaf Champions Cup 2025

: Campeón de la Concacaf Champions Cup 2025 Toluca (México) : Campeón de la Concacaf Champions Cup 2026

: Campeón de la Concacaf Champions Cup 2026 Pyramids FC (Egipto) : Campeón de la CAF Champions League 2024/25

: Campeón de la CAF Champions League 2024/25 Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) : Campeón de la CAF Champions League 2025/26

: Campeón de la CAF Champions League 2025/26 Al-Ahli (Arabia Saudita): Campeón de la AFC Champions League Elite 2024/25 y 2025/26

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Cabe resaltar que Toluca volvió a tocar la gloria continental más de dos décadas después de su anterior conquista regional. Resulta que el club tenía dos títulos previos en la competencia, logrados en 1968 y 2003, por lo que el título de 2026 representa su regreso a la cima internacional de la región.

Qué se sabe del formato del Mundial de Clubes 2029

Por ahora, el torneo está previsto para mantener el modelo de 32 equipos, aunque Ge Globo señala que existe discusión sobre una posible ampliación a 48 clubes. La sede todavía no fue definida oficialmente.

El sistema de clasificación replica la lógica del nuevo Mundial de Clubes: los campeones continentales del ciclo de cuatro años tienen boleto directo, mientras que los cupos restantes se completan mediante rankings por confederación. En el formato base, los cupos son: 12 equipos de UEFA, 6 de CONMEBOL, 4 de AFC, 4 de CAF, 4 de Concacaf, 1 de OFC y un cupo para el país anfitrión, el cual aún no está definido.