Toluca podría ganar hasta SIETE títulos más en este 2026: son todos estos

Toluca cumplió con el objetivo que tenía propuesto desde que inició el semestre. Se coronó campeón de la Concacaf Champions Cup 2026 al derrotar a Tigres en los penales y ratificó su dominio reciente, ahora, trasladado al plano internacional. Además del histórico título obtenido, los Diablos Rojos abrieron su camino a la posibilidad de ganar hasta siete trofeos más antes de que finalice el año.

Cabe destacar que el cuadro escarlata viene de tener un 2025 brillante al haberse consagrado en cuatro oportunidades incluyendo un bicampeonato de Liga BBVA MX. Sin embargo, todos los títulos conseguidos habían sido en el ámbito local, quedando a deber en el plano internacional. Finalmente, Toluca pudo bordar su tercera estrella y ahora peleará por conseguir siete títulos más. A continuación, el desglose de cada competición.

Los siete títulos que Toluca puede ganar en 2026

1. Campeón de Campeones

Gracias al título del Apertura 2025, el cuadro escarlata podrá participar del Campeón de Campeones 2026. Será a partido único y está programado para el próximo sábado 25 de julio, en California (Estados Unidos). Su rival será Cruz Azul, recientes campeones del Clausura 2026.

2. Campeones Cup

Si logra vencer a La Máquina en el Campeón de Campeones, Toluca se clasificará a la Campeones Cup 2026. Este certamen también será a partido único, pero aún no hay una fecha definida. En caso de obtener su boleto, los Diablos se enfrentarán al Inter Miami de Lionel Messi, equipo ganador de la MLS 2025.

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3. Apertura 2026

Ya sin el peso de ganar la Concachampions, Toluca buscará su revancha en el Apertura 2026. Los choriceros vienen de ser eliminados en Cuartos de Final contra Pachuca en el pasado Clausura 2026.

4. Leagues Cup

En el segundo semestre del año, Toluca participará del segundo torneo internacional: la Leagues Cup 2026. En agosto se llevará a cabo la fase de grupos, donde ya tiene a sus rivales confirmados: LAFC, Dallas y Seattle Sounders.

Nicolas Castro, Francisco Sebastian Cordova, Luan Garcia, Andres Pereira of Toluca during the final match between Toluca vs (and) Tigres UANL as part of the 2026 CONCACAF Champions Cup, at Nemesio Diez Stadium, on May 30, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

5. Derbi de las Américas

Por el título de Concacaf obtenido ante Tigres, los Diablos se clasificaron de forma automática a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. Este torneo brinda un título por cada ronda avanzada y su primera parada será el Derbi de las Américas 2026. En este juego, enfrentarán al campeón de la Copa Libertadores 2026 (aún en juego).

6. Copa Challenger

En caso de derrotar al campeón sudamericano en el Derbi de las Américas, los Diablos avanzarán a la Copa Challenger 2026. Este duelo es una especie de “semifinal” donde enfrentarán al campeón de África, Oceanía o Asia, según quien logre alcanzar dicha instancia.

7. Copa Intercontinental

Si Toluca se impone en la Copa Challenger, el equipo del ‘Turco’ Mohamed clasificará a la “final” del torneo siendo la Copa Intercontinental 2026. Aquí espera el actual ganador de la UEFA Champions League, en este caso, el Paris Saint Germain de Luis Enrique. Estos tres juegos aún no tienen fecha definida.