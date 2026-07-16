Antonio Mohamed respondió a todos los que hablaron mal de la Selección de Argentina: “Ganamos...”

Argentina se estacionó en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde enfrentará a España en busca de su segundo título consecutivo. La afición argentina estalló de euforia con el agónico triunfo del equipo de Lionel Scaloni sobre Inglaterra y una de las personalidades que se sumó al festejo fue Antonio “El Turco” Mohamed.

El entrenador argentino de Toluca viajó hacia Atlanta, Estados Unidos, para presenciar en vivo y en directo el partido de Semifinales. Tras el final del partido, Mohamed fue captado por las cámaras entre los festejos como un aficionado más. El técnico se sumó a los cánticos argentinos y luego fue abordado por la prensa para dar declaraciones.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina’s Lionel Messi celebrates after the match REUTERS/Paul Childs|Paul Childs/REUTERS

Qué dijo el Turco Mohamed sobre la clasificación de Argentina

El estratega de los Diablos Rojos fue cuestionado por el sufrimiento de la ‘Albiceleste’ para avanzar de ronda durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, precisamente, en el partido contra Inglaterra. Sin embargo, Mohamed le restó importancia a las maneras y se enfocó en el resultado final.

“Nada, el futbol es acá, todo es una pasión, es como futbol. Esto tienen que respetar, tienen que respetar a la pasión del fútbol. Nada más. No hay que hablar más, no se habla antes en esto”, explicó el Turco ante los medios. Además, subrayó que la victoria se consiguió “jugando al futbol”, dirigiéndose a aquellos que criticaron el funcionamiento de Argentina en la previa.

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“Le ganamos jugando al futbol, para todos los que hablaron de más, todos los que hablaron de más, todos los que están ahí y hablaron de más, para todos ellos”, sentenció El Turco Mohamed, dedicándole el triunfo de la ‘Albiceleste’ a todos los detractores que minimizaron el trabajo del equipo.

Finalmente, el entrenador mostró su deseo de poder estar presente el domingo 19 en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey para alentar a Argentina, escenario donde se jugará la Final del torneo: “Si Dios quiere, vamos a estar allá, como siempre, apoyando a la selección”.

Antonio Mohamed seguirá siendo el DT de Toluca

Antonio Mohamed confirmó que continuará como entrenador de Toluca durante el Apertura 2026. El estratega argentino aseguró que tiene contrato vigente con los Diablos Rojos y descartó una posible salida, pese a los rumores que lo relacionaron con clubes como Boca Juniors.

El “Turco” tiene vínculo con la institución escarlata hasta diciembre de 2026 y su intención es cumplirlo. Incluso, el cuerpo técnico ya comenzó a trabajar en la planificación de la pretemporada y el armado del plantel para el próximo torneo de la Liga BBVA MX.