Argentina se expone a una dura sanción tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026

La clasificación de Argentina a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a Inglaterra por 2-1 no estuvo exenta de controversia. En medio de la euforia por el triunfo en Atlanta, integrantes del plantel sudamericano desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” sobre el césped, un gesto que ha reactivado el debate sobre posibles medidas disciplinarias por parte de la FIFA. La acción se produjo a pesar de los protocolos de seguridad establecidos en la previa, los cuales habían prohibido explícitamente el ingreso de cualquier elemento con referencias al conflicto histórico en las islas. ¿Se expone a una sanción?

🇦🇷🏴“Las Malvinas son Argentinas”: el mensaje que marcó la celebración de la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026. Los jugadores albicelestes levantaron la bandera de las islas, en un gesto que rápidamente se volvió viral tras la polémica por la… pic.twitter.com/rkezQda3C4 — Azucena Uresti (@azucenau) July 15, 2026

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¿Argentina podría sufrir una sanción por parte de la FIFA?

Desde antes del encuentro, catalogado como de "alto riesgo", el control fue exhaustivo. La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había ratificado en coordinación con la FIFA y las autoridades locales que cualquier alusión a las Islas Malvinas sería considerada un "mensaje político" y, por tanto, una "provocación" prohibida por el Código de Conducta de la FIFA. A pesar de que el operativo de seguridad contó con 1.600 agentes y controles estrictos para el público, la bandera terminó siendo exhibida por los propios jugadores, con Giovani Lo Celso como protagonista de la acción junto a otros compañeros del equipo.

La situación coloca a la AFA ante un terreno conocido pero incierto. En 2014, la entidad recibió una multa de 30.000 francos suizos por un episodio similar durante un amistoso previo al Mundial de Brasil. No obstante, el contexto reciente ofrece matices: durante esta misma Copa Mundial de la FIFA 2026™, Inglaterra ya había presentado una queja formal tras el triunfo de Argentina ante Egipto por cánticos en el vestuario, reclamo que la FIFA desestimó sin abrir expediente.

Mientras la delegación argentina se prepara para la final contra España, queda abierta la expectativa sobre si este gesto derivará en una sanción económica o si, por el contrario, la FIFA optará por mantener el precedente sentado durante el transcurso del torneo, priorizando la continuidad deportiva en esta etapa definitoria.