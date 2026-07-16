El dato positivo sobre la defensa de España que podría ser una mala noticia contra Argentina y perdería la final

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Mientras ambas selecciones preparan el duelo que definirá al campeón del mundo, en redes sociales comenzó a circular un curioso dato positivo que involucra a la defensa española y que llamó la atención de miles de aficionados.

España alcanzó la final tras una campaña casi perfecta desde el punto de vista defensivo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente apenas recibió un gol en todo el torneo y se consolidó como uno de los equipos más sólidos de la competencia. Sin embargo, un dato del pasado alimenta las esperanzas de los seguidores argentinos.

España festeja el gol ante Bélgica|X: FIFAcom

El antecedente que ilusiona a Argentina antes de la final

La estadística fue compartida en redes sociales y recuerda lo ocurrido en el Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella edición, Alemania llegó a la final después de recibir solamente un gol en todo el torneo. Pese a ese impresionante registro defensivo, el equipo alemán cayó en el partido decisivo frente a Brasil por 2-0 gracias a un doblete de Ronaldo Nazário.

TE PUEDE INTERESAR:

La coincidencia que destacan los aficionados es que, 24 años después, España también alcanzó la final habiendo recibido únicamente un gol y volverá a enfrentarse a una selección sudamericana, en este caso Argentina.

Por supuesto, se trata solamente de una curiosidad estadística y no de un factor que pueda influir directamente en el resultado. Sin embargo, este tipo de antecedentes suelen ganar protagonismo en la previa de los partidos más importantes.

🇩🇪 2002: Alemania llegó a la final recibiendo solo un gol en todo el Mundial… y perdió la final ante un país sudamericano. 🇧🇷🏆



🇪🇸 2026: España también llega a la final habiendo recibido solo un gol… y volverá a enfrentarse a un país sudamericano. 🇦🇷⏳



Dato de @ferxavierm https://t.co/fHQvjCP5nY pic.twitter.com/IK3fPAMBKF — Lionelismo10🐐 (@Lionelismo10) July 16, 2026

Más allá de las coincidencias históricas, los números reflejan el gran trabajo defensivo de España durante la competencia. La Roja logró neutralizar a algunos de los ataques más peligrosos del torneo y se convirtió en uno de los equipos más difíciles de vulnerar.

Argentina, por su parte, llega a la final con una característica diferente: es una de las selecciones más goleadoras del campeonato y cuenta con figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez para intentar romper esa resistencia defensiva.

La combinación entre la mejor defensa del torneo y uno de los ataques más efectivos promete convertir la final en uno de los partidos más atractivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.