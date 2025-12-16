Todos quedaron atónitos al escuchar lo que Antonio Mohamed dijo sobre el Club América: “Nunca...”

Antonio Mohamed alcanzó la gloria con Toluca y se convirtió en bicampeón de la Liga BBVA MX al ganar el Apertura 2025. El argentino ingresó a una tabla histórica dentro del futbol mexicano al obtener su quinto título liguero como entrenador. No obstante, una de sus primeras consagraciones fue con el Club América, equipo con el que logró su segundo título dentro de México al ganar el Apertura 2014, pero lo cierto es que el ‘Turco’ no tiene compasión por su exequipo.

Las duras palabras del ‘Turco’ Mohamed para el América

En una entrevista, el entrenador de los Diablos Rojos fue consultado sobre si, en algún momento de su carrera, piensa volver a dirigir a las Águilas y su respuesta fue contundente: No. "Es como si me dices que mañana vuelvo al América, ahí no vuelvo más, prefiero ser rival por siempre”, fue lo que expresó el ‘Turco’ Mohamed ante la pregunta.

|Instagram @tolucafc

Luego, continuó: “Ser rival del América te enaltece, porque si tú le ganas al América, te hace jugar al límite, prefiero estar en la vereda del frente, ya estuve en esa vereda, que es espectacular estar ahí, es hermoso, es el club más grande. Cuando el América queda fuera uno festeja". De esta manera, Mohamed le cerró por completo las puertas al conjunto azulcrema.

Antonio Mohamed le cierra las puertas a la Selección Mexicana

Además de ser consultado sobre la posibilidad de dirigir al América, el DT de Toluca también recibió la pregunta de que si aún existe la oportunidad de que en un futuro tome las riendas de la Selección Mexicana: "Ya dije nunca, ya está, puede que mañana me arrepienta, a mí hay cosas que me duelen y ya está, nunca más", sentenció de forma directa y concisa.

Antonio Mohamed|MexSport

Así fue el desempeño del ‘Turco’ Mohamed como DT del América

El ‘Turco’ llegó al América en enero de 2014 y estuvo al mando del equipo durante los dos torneos del año. En total dirigió 46 partidos, logrando 23 victorias, 10 empates y 13 derrotas. El Clausura no fue muy bueno, habiendo sido eliminado ante Santos Laguna en cuartos de final. Sin embargo, en el Apertura tendría la revancha, siendo campeón ante Tigres en la final.