Marcel Ruiz y el jugoso sueldo que tiene en Toluca: cuánto gana POR HORA

Marcel Ruiz se ha convertido en una figura indispensable tanto en Toluca como en la Selección Mexicana. El mediocampista de 25 años fue crucial para el bicampeonato de Liga BBVA MX que obtuvieron los Diablos Rojos durante el año pasado, razón por la cual es considerado uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Y es que el exQuerétaro es, actualmente, el tercer futbolista con salario más alto dentro del cuadro escarlata.

El salario de Marcel Ruiz en Toluca por hora

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado en salarios, Salary Sport, Marcel Ruiz gana alrededor de 3 mil pesos por hora, cifra que equivale a 173 dólares en la actualidad. La misma fuente señala que el futbolista de Toluca recibe 25,7 millones de pesos anuales gracias a su contrato. Estos números equivalen a 1,5 millones de dólares por temporada aproximadamente.

Su llamado a la Selección Mexicana y la gran cantidad de minutos que ha sumado en el último tiempo hicieron que Marcel Ruiz se revalorice en el mercado. Por esta razón, en Toluca tratan de mantenerlo satisfecho con uno de los salarios más elevados del plantel, ubicándose en la tercera posición en la escala salarial por debajo de Alexis Vega y el portugués Paulinho.

|Toluca FC

El valor de mercado de Marcel Ruiz en 2026

En estos momentos, el mediocampista mexicano se encuentra en el mejor momento de su carrera, o al menos así lo grafica Transfermarkt. El sitio especializado en transferencias comparte que Marcel Ruiz tiene un precio actual de 10 millones de euros, valor que jamás ha logrado igualar en toda su carrera.

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Desde su llegada a Toluca en el año 2022, su valor de mercado no ha hecho más que crecer y hoy se posiciona como uno de los jugadores mejor valuados de la Liga BBVA MX. La misma fuente señala que su contrato expira el 30 de junio de 2027, por lo que la directiva escarlata comenzará a mover fichas para asegurar la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes.

La temporada de Marcel Ruiz con Toluca

Marcel Ruiz sostuvo un Clausura 2026 muy competitivo con Toluca, aunque marcado por el desgaste físico y la incertidumbre médica. En Liga BBVA MX registró 1 gol, 2 asistencias y 952 minutos, con una calificación media alta en FotMob, señal de que siguió siendo un mediocampista influyente por conducción, pausa y salida limpia desde la zona interior.

|Crédito: @marcelruizsuarez

Su temporada, sin embargo, quedó atravesada por la lesión sufrida en marzo: Toluca informó una rotura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco en la rodilla derecha durante la Concachampions ante San Diego FC, situación que inicialmente lo puso fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En la Concachampions 2026, Ruiz pasó de ser pieza clave del Toluca de Antonio Mohamed a convertirse en uno de los casos más llamativos del semestre: pese al diagnóstico, volvió a jugar ante LA Galaxy y luego sumó ritmo en la Liguilla, incluso con 80 minutos ante Pachuca, buscando convencer a Javier Aguirre.

Toluca avanzó con fuerza en el torneo internacional —goleó al Galaxy y llegó hasta la final ante Tigres—, mientras Marcel peleaba contra el reloj por estar con México. Con la Selección, su 2026 había empezado como el de un mediocampista cada vez más importante para Aguirre, considerado ya un titular habitual, pero la lesión frenó su consolidación justo en la antesala mundialista.

