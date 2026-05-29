Turco Mohamed consideró que este “jugador número 12” es el que les ayudará a ganar la Concachampions 2026

Antonio Mohamed envió un contundente mensaje de cara al compromiso definitivo de Toluca frente a Tigres en la gran final de la Concachampions 2026, competencia que otorga varios premios. El entrenador de los Diablos Rojos aseguró que necesitará del jugador número 12 para ayudar a ganar el título que él tanto anhela.

El “Turco”, laureado estratega argentino, reconoció la importancia del entorno en la víspera del encuentro que definirá al monarca internacional. El director técnico de Toluca apeló directamente al factor anímico para encarar este duelo definitivo y dijo que los aficionados son “el jugador número 12” que el equipo tanto necesita.

El timonel de los Diablos Rojos identificó una pieza clave para inclinar la balanza a su favor en la Gran Final. Mohamed señaló que el respaldo de la afición mexiquense jugará un rol determinante en el resultado de la serie. El estratega confía en el peso de la localía en el Estadio Nemesio Diez para enfrentar a la “U”.

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Esto fue lo que dijo el Turco Mohamed antes de la final de Toluca y Tigres

El entrenador no ocultó el valor que otorga al apoyo de los seguidores escarlatas. Las declaraciones del timonel apuntaron a cerrar filas entre el plantel y la grada antes de recibir al conjunto regiomontano. El cuerpo técnico entiende que la sinergia con el público marcará la diferencia en la final de la Concachampions 2026.

¡EL MENSAJE DEL TURCO PREVIO A LA FINAL ANTE TIGRES!👹



🗣️"Son el jugador número doce, son muy importantes para todos estos logros. Vamos por esa Conca para ir a jugar el Mundial de Clubes", Antonio Mohamed.



📹Erick González pic.twitter.com/OXLmAgVnC7 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 29, 2026

"Son el jugador número doce, son muy importantes para todos estos logros", manifestó Antonio Mohamed con firmeza. El estratega resaltó que la presencia y el empuje de la afición han resultado fundamentales para sostener el protagonismo del equipo durante los últimos años.

Objetivo internacional de Toluca en la Concacaf Champions Cup 2026

La meta de la institución escarlata va más allá de la Copa de Campeones de la Concacaf. “Vamos por esa Conca para ir a jugar el Mundial de Clubes”, sentenció el director técnico de los Diablos Rojos. Toluca saldrá a la cancha con la misión de plasmar las exigencias de Mohamed y asegurar su presencia en este torneo de la FIFA y en la Copa Intercontinental.

¿Cuándo es la final de la Conachampions entre Toluca y Tigres UANL?

La final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres se disputa este sábado 30 de mayo de 2026 a las 18:00 (tiempo del Centro de México) en el Estadio Nemesio Diez.

