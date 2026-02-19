Antonio Mohamed suena para volver al Club América y esto fue lo que él dijo sobre irse de Toluca

En los últimos días se ha rumorado que Antonio Mohamed pueda dejar al Toluca en verano de 2026, lo que abrió la puerta a miles de especulaciones sobre su futuro. Incluso, sonó para volver al Club América tras su desastroso Clausura 2026, pero al final de cuentas salió a hablar de estas versiones. Esto fue lo que dijo acerca de la falta de gol en los Diablos Rojos.

Portales relacionados a las Águilas ven con buenos ojos un regreso del “Turco” a Coapa, aunque solo son anhelos de su afición, pues el mismo argentino salió a desmentir los rumores que lo ponen con un pie afuera del conjunto escarlata, que sonríe ante el posible regreso del Hijo Pródigo, Alexis Vega.

“Turco” declaró que tiene contrato con Toluca hasta 2027 y que si se marcha, sería para descansar.|Toluca FC

“Si me voy de aquí en junio, es para descansar; no voy a ir a otro equipo. No pienso en otra cosa que no sea el próximo partido. Estoy feliz con la gente de Toluca”, mencionó el entrenador escarlata en conferencia de prensa.

Lo que es cierto es que a Mohamed le queda contrato hasta 2027 con los Diablos Rojos y uno de sus anhelos es cosechar más títulos con el club, pero esta vez trascender internacionalmente, por lo que le darán prioridad a la Concachampions 2026, pues así lo dio a conocer recientemente.

Las probabilidades de que Antonio Mohamed regrese al América

Las probabilidades de que Antonio regrese al América son casi nulas, pues recibió malos tratos durante su estancia. Cabe recordar que el “Turco” tomó las riendas del equipo a principios de 2014, cuando Miguel “Piojo” Herrera salió del club para dirigir a la Selección Mexicana.

Mohamed solo estuvo un año en el conjunto de Coapa y fue en el último semestre cuando conquistó el título de la Liga BBVA MX, pese a que antes de que terminara el torneo la directiva ya tenía contratado al entrenador Gustavo Matosas.

Ante todo pronóstico y su inminente salida, el argentino se marchó de las Águilas con la frente en alto y un título más a su vasto palmarés en el futbol mexicano.