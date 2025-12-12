Antonio “Turco” Mohamed confesó si piensa dirigir la Selección Mexicana o no y la respuesta impactó

Al confirmarse que Rafa Márquez será el DT de México tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el sueño que muchos aficionados tenían de ver a Antonio Mohamed en el banquillo de la Selección Nacional parece cada día más improbable. Pese a esto, el Turco habló al respecto y fue explicó si sigue existiendo una posibilidad.

Tras el juego de ida de la final del Apertura 2025, en el que Toluca perdió 1-0 en su visita a Tigres, Mohamed brindó una entrevista para Canal 6 y fue consultado sobre si le gustaría dirigir a la Selección Nacional . "No, México no", respondió de forma directa.

Pese a haber mostrado interés en el pasado por sumarse al seleccionado tricolor, parece ser que el DT de los Diablos Rojos ve completamente cerrada esa puerta por el momento. "Esa posibilidad ya pasó para mí", sentenció el argentino. Cabe destacar que su nombre sonó con fuerza tras la salida de Gerardo Martino a fines de 2022.

Antes de esta entrevista, Mohamed había hablado al respecto en la rueda de prensa previa al choque con Tigres y su respuesta fue muy similar. "Para mí ya pasó. Creo que es un tema terminado", señaló y agregó: "Ya lo dije varias veces".

Además de disipar cualquier tipo de especulación sobre una posible llegada suya a la Selección de México, Mohamed también habló de si aceptaría o no volver a Rayados en un futuro. "Monterrey siempre está en mi radar y en mi corazón", se sinceró.

"Ahora tengo contrato con Toluca. Estoy muy feliz", aclaró de inmediato y continúo: "Quién te dice en unos años todo puede pasar y puedo pegar una vuelta. Y si no ocurre, yo creo que entregué todo lo que tenía en el club y si no hay otra oportunidad, no la habrá".

¿Cuándo se juega el partido de vuelta de la final del Apertura 2025?

La segunda final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Toluca y Tigres se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos llegan a este juego en desventaja, tras la derrota mínima sufrida en la ida.