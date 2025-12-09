Así le iría a la Selección Mexicana si Antonio Mohamed fuera su DT, según la IA

Está a la vista para todos que Antonio Mohamed es uno de los mejores entrenadores de la Liga BBVA MX en la actualidad y no es sorpresa para nadie que sus Diablos Rojos de Toluca hayan clasificado a una nueva final . El entrenador enamora a propios y extraños, al punto de que varios aficionados se atrevieron a pedirlo para la Selección Nacional.

A poco más de seis meses para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , ChatGPT analizó cómo sería un hipotético paso del técnico argentino por el banquillo del seleccionado tricolor, desde el estilo que le impondría al equipo hasta los logros que cosecharía.

La IA explica cómo sería el paso de Mohamed en la Selección Mexicana

"Antonio Mohamed es un técnico con amplia experiencia en México y Sudamérica; ganó títulos de Liga BBVA MX y sus éxitos recientes con Toluca lo convierten en un candidato ideal para México", explicó ChatGPT, remarcando que no sería descabellado verlo en la Selección Nacional.

Respecto al estilo de juego que le daría al equipo, la inteligencia artificial mencionó: "Mohamed suele priorizar un fútbol ofensivo, vertical y con transiciones rápidas desde el mediocampo al ataque. Propone extremos que busquen encarar y laterales que apoyen constantemente".

En cuanto a los futbolistas que serían absolutamente determinantes en su ciclo, la IA no dudó y rápidamente propuso a Santiago Giménez y Edson Álvarez como referentes. Además, mencionó que el Turco le daría especial atención a los jóvenes y resaltó el potencial de Gilberto Mora.

Ya adentrándonos en los resultados deportivos, ChatGPT situó a este hipotético ciclo de Mohamed para el período inmediato después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que sería el sucesor de Javier Aguirre y su principal objetivo estaría puesto en 2030.

El Turco lograría coronarse en la Copa Oro y ser finalista de la Nations League. Además, afirmó que obtendría buenos resultados en amistosos. Si bien la IA no puede predecir el futuro, logra hacer un interesante planteo de lo que podría ocurrir.

Ya en la Copa del Mundo 2030, ChatGPT comentó: "México con Mohamed llegaría a octavos o cuartos. El DT tendería a buscar un equipo atrevido, competitivo contra potencias y difícil de vulnerar por fuera".

¿Existe la posibilidad de ver a Mohamed en la Selección Mexicana post Mundial 2026?

El periodista Pepe Hanan reveló recientemente que la Federación Mexicana de Futbol tendría intenciones de buscar a Antonio Mohamed si Javier Aguirre decide dejar su cargo al finalizar la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si bien el entrenador argentino dijo en el pasado que siente que su oportunidad ya pasó, esta información le abriría las puertas en el futuro cercano, aunque todo dependerá de lo que decida el Vasco Aguirre y de su rendimiento en la cita mundialista. Mientras tanto, el Turco se prepara para afrontar una nueva final de la Liga BBVA MX, esta vez ante Tigres.