Antonio “Turco” Mohamed hará este drástico cambio en su estrategia para el Clausura 2026

Además de ser el bicampeón de la Liga BBVA MX tras ganar el Apertura 2025 y poder competir hasta por 10 títulos en el 2026, Toluca se intenta preparar de la mejor manera de cara al Clausura 2026. Sin embargo, el propio entrenador Antonio el ‘Turco’ Mohamed habló y dijo que hará un cambio drástico en su estrategia a pesar de que sabe que será criticado.

Así como en una estadística Toluca se ha convertido en el padre de todos , los augurios no son los mejores para el comienzo del Clausura 2026, puesto que el ‘Turco’ Mohamed ya dejó en claro que en las primeras fechas del torneo no pondrá a todos sus futbolistas titulares, por la única razón de priorizar el cuidado físico de estos jugadores.

Antonio Mohamed

Toluca comienza el Clausura 2026 con desventaja, según el Turco Mohamed

Únicamente Tigres y Cruz Azul compitieron hasta tan tarde como Toluca, mientras el resto de los equipos de la Liga BBVA MX ya estaban de vacaciones. Por eso, los jugadores titulares de los Diablos Rojos acumulan mucho desgaste que deben recuperar si quieren llegar bien al comienzo del certamen del segundo semestre, en busca de ser tricampeones de México.

El propio Turco Mohamed aseguró que ya es consciente que será criticado por esta decisión en caso de que los resultados no se le den a Toluca en los primeros partidos del semestre, pero que prefiere ser cuestionado antes de arriesgar el físico de sus mejores jugadores en un año mundialista. De hecho, también tiene que ver la Selección Nacional de México en todo esto.

Antonio Mohamed

Antonio Mohamed sabe que habrá jugadores convocados a la Selección Mexicana

Al margen del poco descanso por haber llegado a la final (y haber sido campeones), el ‘Turco’ Mohamed también hará rotaciones en sus equipos iniciales debido a que a fines de enero la Selección Nacional de México jugará amistosos contra Panamá y Bolivia y se convocarán solo futbolistas de la Liga MX. Por todo esto, tendrá a sus jugadores aún más cansados.

La fecha de estreno de Toluca en el Clausura 2026

El primer partido de Toluca en el Clausura 2026 es de visita ante los Rayados de Monterrey el sábado 10 de enero, previsto para las 21:00 horas (hora de la CDMX).

