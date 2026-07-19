Dominik Mysterio odiaba estar en la WWE; ¿cuál es la razón detrás de su enojo?

La WWE cuenta con varios elementos mexicanos o con sangre azteca en el roster actual y, sin duda, uno de los ejemplos más exitosos de esta situación es Dominik Mysterio, quien llegó a ser Campeón Intercontinental y que, actualmente, es el Megacampeón de la AAA.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Dominik es el hijo de Rey Mysterio y, con menos de 30 años de edad, se ha convertido en uno de los rostros principales que la empresa tiene en la actualidad. Sin embargo, ¿sabías que en un principio el nacido en Los Ángeles odiaba formar parte de la WWE?

La historia de Dominik Mysterio y el odio que tenía por la WWE

La primera aparición de Dominik Mysterio se dio en el año 2005 cuando era solo un niño en medio de la rivalidad entre Dominik Mysterio y Eddie Guerrero, y si bien su debut como profesional se dio en 2020, el luchador ha estado ligado a la WWE prácticamente desde hace dos décadas.

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Es así como, durante su aparición en JaackMaate’s Happy Hour, Dominik aseguró que cuando era niño no entendía lo que estaba haciendo dentro de la WWE, esto al tiempo de decir que “odiaba” ser la atención de la empresa durante su etapa como niño, esto mientras aseguraba que, en contraparte, la lucha siempre fue de su agrado.

Básicamente, el hijo de Rey Mysterio mencionó que durante su etapa como niño, y en los primeros años como profesional, odiaba el foco mediático que representaba la WWE. Sin embargo, las cosas han cambiado ahora que es uno de los luchadores rudos más icónicos de la actualidad.

¿Dominik perderá pronto su campeonato de la AAA?

Como sabes, Dominik Mysterio se verá obligado a defender el Megacampeonato de la AAA en la próxima edición de Triplemanía, la cual se realizará el 11 y 13 de septiembre. Aquí, el mexicano se enfrentará con El Grande Americano, el rostro principal de la empresa mexicana.