¡OFICIAL! Efraín Juárez: Nuevo director técnico de Pumas

El equipo de Pumas , ha anunciado oficialmente la contratación de Efraín Juárez como su nuevo director técnico. Este nombramiento marca el regreso de Juárez a la institución donde se formó como futbolista y donde ahora buscará dejar su huella como entrenador.

Efraín Juárez, de 37 años, llega a Pumas tras una exitosa etapa en el Atlético Nacional de Colombia, donde logró un histórico doblete al conquistar la Liga y la Copa en 2024. Este logro lo convirtió en el tercer técnico en la historia del club verdolaga en alcanzar tal hazaña, consolidando su reputación como uno de los estrategas más prometedores del futbol azteca.

Un canterano con mucha garra, regresa a 🏡 Ciudad Universitaria, graduado con honores, campeón como jugador en el 2009 y dos veces campeón como D.T. en Colombia 🇨🇴.

Su calidad más que probada en el banquillo de la dirección técnica.



— PUMAS (@PumasMX) March 2, 2025

Trayectoria de Efraín Juárez como jugador y director técnico

Antes de su paso por Colombia, Juárez acumuló experiencia como auxiliar técnico en el New York City FC de la Major League Soccer (MLS) y en la Jupiler Pro League de Bélgica, donde trabajó con el Standard Lieja y el Club Brujas. Su formación como entrenador comenzó tras su retiro como jugador, y rápidamente demostró su capacidad para liderar equipos y desarrollar talento joven.

Como futbolista, Efraín Juárez tuvo una destacada carrera que incluyó su debut profesional con Pumas en 2007, donde jugó hasta 2010 antes de emigrar al Celtic de Escocia. También vistió la camiseta de la Selección Mexicana, participando en la Copa del Mundo de 2010 y en la Copa Oro de la CONCACAF, donde México se coronó campeón en 2009.

El regreso de Juárez a Pumas llega en un momento crítico para el equipo, que actualmente se encuentra en la posición 12 de la Liga BBVA MX con 11 puntos en 10 partidos. La directiva del club confía en que su conocimiento del futbol mexicano y su experiencia internacional serán clave para revitalizar al equipo y mejorar su desempeño en el torneo Clausura 2025.

En su presentación oficial, Juárez expresó su emoción por regresar a la institución que lo vio nacer como futbolista. “Amo a Pumas, siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado. Tenía otros objetivos, otros sueños, otras oportunidades, pero cuando la casa te llama, no puedes decirle que no”, afirmó el nuevo estratega auriazul. Además, destacó la importancia de la cantera de Pumas y su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos.

¿Cuándo debuta Efraín Juárez con Pumas?

El debut de Efraín Juárez como director técnico de Pumas será el próximo 4 de marzo en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2025, donde enfrentarán al Alajuelense de Costa Rica. En la Liga BBVA MX, su primer desafío será contra el Puebla en la jornada 11 del Clausura 2025.