Arabia Saudita construirá este estadio en el aire para el Mundial de 2034

Arabia Saudita continúa sorprendiendo al planeta con los preparativos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2034, y en esta ocasión ha revelado los detalles de una de las obras arquitectónicas más ambiciosas de la historia del deporte: un estadio suspendido en el aire. Con un inicio de construcción programado para 2027, el gobierno saudí dio a conocer este innovador proyecto que promete convertirse en un espectáculo visual y tecnológico sin precedentes, emplazado a unos impresionantes 350 metros de altura.

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El recinto, bautizado como NEOM y conocido popularmente como "El Estadio en el Cielo", estará ubicado en la futurista y sostenible ciudad inteligente The Line, un desarrollo urbanístico que se extiende a lo largo de 170 kilómetros y que prioriza de manera absoluta el transporte público por encima de los vehículos particulares. En sintonía con este concepto de vanguardia ecológica, el estadio ha sido diseñado bajo estrictos estándares de sostenibilidad integral. Su suministro eléctrico dependerá exclusivamente de fuentes de energía renovables, combinando tecnología solar y eólica para reducir al mínimo su huella de carbono ambiental.

Arabia Saudita publica imágenes de su "Estadio del Cielo", que se construirá para el Mundial de 2034.



El estadio se ubicará a una altitud de 350 metros.



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De acuerdo con los reportes de la revista especializada Construction Review, la infraestructura no solo destacará por su ubicación en el cielo, sino también por el uso de materiales ecológicos y sistemas de última generación en iluminación, refrigeración avanzada y conectividad digital para los asistentes. Con una capacidad proyectada para 46.000 espectadores y una inversión estimada en $1.000 millones, los plazos de ejecución apuntan a que la monumental obra esté completamente finalizada hacia el año 2032, formando parte selecta del grupo de 15 estadios que el país construye o renueva para la gran cita mundialista.

Más allá de su protagonismo durante el torneo de 2034, el diseño multifuncional del estadio NEOM está pensado para mantenerse operativo durante todo el año, albergando una amplia variedad de espectáculos artísticos, conciertos y eventos deportivos de jerarquía internacional. Mientras las primeras imágenes conceptuales continúan viralizándose en las plataformas digitales, el reino árabe consolida su apuesta por redefinir los límites de la arquitectura moderna, ofreciendo al mundo un escenario que desafía la gravedad y promete marcar un antes y un después en la historia de los mundiales de fútbol.