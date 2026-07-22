Qué pasó al final con Leandro Paredes después de la trifulca en la final vs España

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España dejó mucho más que la consagración del conjunto europeo. El cierre del encuentro estuvo marcado por una alta tensión, empujones y discusiones sobre el terreno de juego que involucraron a varios futbolistas. Entre los episodios más comentados se destacó el fuerte cruce protagonizado por Leandro Paredes con jugadores españoles como Eric García y Gavi, una situación que en un principio generó un gran revuelo debido a las imágenes de un manotazo y un posterior encontronazo en medio de los festejos. Si bien primero trascendió que fue expulsado, finalmente no sufrió esa penalización y estará disponible para los próximos compromisos.

“¿Deberían sancionar a los jugadores argentinos? No creo que deban ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los niños, pero hay esa parte de fútbol un poco más violenta.



Todo es fútbol y tiene que ser así siempre”.



Gavi. ‼️🇪🇸 pic.twitter.com/OFnUiQKd8N — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 21, 2026

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En el informe oficial del partido, el mediocampista argentino figuraba inicialmente con tarjeta roja directa tras las acciones que obligaron la intervención del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y de diversos compañeros para contener la gresca antes de la premiación. Sin embargo, las últimas horas trajeron un giro total y un gran alivio para el combinado sudamericano. El organismo que preside Gianni Infantino rectificó la situación y confirmó que no se aplicarán sanciones disciplinarias en primera instancia contra el volante.

La aclaración oficial determinó que la tarjeta roja nunca fue mostrada formalmente en el campo de juego, por lo que la expulsión quedó oficialmente anulada. De esta manera, el jugador elude cualquier tipo de suspensión por los incidentes ocurridos en el epílogo del torneo ecuménico, una resolución que rápidamente desató un intenso debate en el mundo del deporte y entre los fanáticos de ambas selecciones nacionales.

Gavi pidió que Paredes no sufra una sanción

Por su parte, uno de los protagonistas directos del altercado, el español Gavi, rompió el silencio y se refirió públicamente a la agresión recibida de parte de Paredes. Lejos de pedir una sanción ejemplar, el mediocampista de España reflexionó sobre lo sucedido en declaraciones que resonaron con fuerza en los medios: “No creo que deba ser suspendido. Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”, expresó, reconociendo además que, aunque no se trata de una imagen ejemplar para los niños, el fútbol a veces atraviesa momentos de revoluciones y fricciones más violentas.