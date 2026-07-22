Nadie puede creer el cambio de Vinicius Jr luego de jugar el Mundial 2026 con Brasil

El paso de la Selección de Brasil por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó secuelas inesperadas fuera de los terrenos de juego. Tras la tempranera eliminación del conjunto brasileño en los octavos de final a manos de Noruega, Vinicius Jr. volvió a acaparar el centro de la escena mediática, aunque esta vez el motivo nada tuvo que ver con su desempeño futbolístico. El delantero del Real Madrid sorprendió a propios y extraños al someterse a una intervención estética en su rostro que no tardó en revolucionar las redes sociales en su país natal.

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De acuerdo con la información difundida por el portal brasileño LeoDias, el atacante recurrió a un procedimiento de armonización de mentón en una clínica ubicada en la ciudad de Goiânia. El impacto del cambio quedó al descubierto cuando se viralizaron las primeras imágenes comparativas con sus fotografías previas, evidenciando una modificación notable en sus facciones faciales que generó todo tipo de reacciones y debates entre sus seguidores y la prensa especializada.

"Cirugía estética"



Porque Vini Jr. se sometió a una cirugía de "armonización de mentón" en Brasil ayer. pic.twitter.com/rPFqbSKqeh — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 20, 2026

Para llevar a cabo la intervención sin levantar sospechas, el establecimiento médico implementó un operativo de máxima seguridad. Según los reportes, todo el personal de la clínica cumplió con un protocolo especial destinado a evitar filtraciones de información o la captura de imágenes durante la visita del deportista, al punto de que las instalaciones permanecieron completamente cerradas al público general durante la jornada en la que se realizó la cirugía. De este modo, el delantero cerró su participación mundialista en el centro de la polémica, transitando las semanas posteriores a la cita ecuménica bajo el foco de la atención pública.

Quién fue el médico que operó a Vinicius

El encargado de realizar la operación fue el doctor Alessandro Alarcão, quien cuenta con casi 750 mil seguidores en su cuenta de Instagram y atiende en Miami, pero al tratarse del crack brasileño y su pareja (quien también habría pasado por el quirófano), la intervención se realizó en una clínica de Goiania, en Brasil.