Esta sería la fecha de debut de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana

Tras la conclusión del ciclo mundialista, la Federación Mexicana de Futbol ha puesto en marcha una profunda renovación de cara al proceso rumbo a 2030. Con la salida de Javier Aguirre, tal como estaba presupuestado, Rafael Márquez ha tomado las riendas del combinado nacional como entrenador. El histórico excapitán ya se encuentra estructurando su nuevo cuerpo técnico para afrontar los próximos objetivos, con la particularidad de que, al ser anfitriones en la cita mundialista anterior, el equipo deberá ganarse su lugar en la cancha disputando los partidos clasificatorios correspondientes.

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Cuándo será el estreno de Rafa Márquez

El debut oficial del "Kaiser de Michoacán" en el banquillo ya tiene coordenadas definidas en el calendario internacional. Según trascendió, los primeros compromisos de preparación de la nueva era se llevarán a cabo durante las próximas ventanas FIFA (del 26 septiembre al 6 de octubre), apostando por duelos de máxima exigencia ante rivales de la Conmebol. El debut de Márquez está previsto para disputarse frente a Colombia en la ciudad de Baltimore, mientras que su segundo examen se medirá ante Perú en New Jersey, apostando una vez más por el territorio estadounidense para mantener el contacto directo con la apasionada afición latina.

A estos primeros encuentros se les sumarán otros rivales que aún terminan de definirse en los despachos de la FMF, condicionados por la reciente modificación de la FIFA que unificó los calendarios de ambos meses para evitar parones prolongados en las ligas locales. Con rivales tentativos como Estados Unidos y Chile, el nuevo cuerpo técnico busca consolidar una base sólida de futbolistas y establecer una identidad de juego renovada. De esta manera, Rafael Márquez inicia oficialmente su camino como estratega absoluto de la Selección Mexicana, con la misión ineludible de devolverle protagonismo internacional al equipo rumbo al próximo mundial.

Una vez concluidas las Fechas FIFA de septiembre y octubre, México volverá a la actividad oficial en noviembre con la Nations League, en donde Rafa Márquez se presentaría como DT en suelo mexicano.