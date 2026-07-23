Después de Argentina: el dato sobre el VAR y México en el Mundial 2026 que sorprendió a muchos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó grandes historias dentro y fuera de la cancha. A pocos días de la final que España le ganó 1-0 a Argentina, una estadística relacionada con el VAR volvió a generar conversación en redes sociales.

De acuerdo con un recuento basado en las decisiones oficiales del torneo, México fue la segunda selección con más revisiones del VAR resueltas a su favor, únicamente por detrás de Argentina. El dato rápidamente provocó reacciones entre aficionados, aunque por sí solo no demuestra que un equipo haya sido beneficiado por el arbitraje.

¿Cuántas decisiones favorecieron a México y Argentina?

Según el recuento, Argentina encabezó la lista, mientras que México acumuló cuatro revisiones favorables, ubicándose en el segundo puesto. Sin embargo, una revisión favorable del VAR simplemente significa que, tras analizar una jugada, la decisión final terminó beneficiando a un equipo. Esto puede ocurrir por un penal correctamente señalado, un gol validado, una expulsión para el rival o la corrección de un error del árbitro principal.

La propia FIFA establece que el videoarbitraje únicamente interviene en cuatro situaciones: goles, penales, tarjetas rojas directas y casos de identidad equivocada.

El debate volvió tras la final

La presencia de Argentina en el primer lugar alimentó nuevamente las teorías que circulan desde Qatar 2022 sobre un supuesto favoritismo arbitral hacia la Albiceleste.

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No obstante, durante la final frente a España también hubo decisiones importantes en contra del conjunto de Lionel Scaloni, como la expulsión de Enzo Fernández, quien dejó a su selección con diez futbolistas en el tramo decisivo del encuentro.

Más allá de la polémica, México firmó una destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, llegando a octavos de final y consolidando una generación que volvió a competir entre las mejores selecciones del torneo.