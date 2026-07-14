Árbitro del Argentina vs Inglaterra ya le ha pitado 2 finales a Messi: ¿quién es?

La designación de las ternas arbitrales para las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generó distintos debates, como ha sucedido en fases previas durante toda la justa mundialista. En este caso, se dio a conocer que el estadounidense Ismail Elfath será el encargado de impartir justicia en el segundo duelo de semifinales que se llevará a cabo mañana miércoles, entre Inglaterra y Argentina en el Estadio Atlanta. El árbitro ya tiene antecedentes con Lionel Messi.

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El silbante de origen marroquí asumirá la conducción de las acciones de un juego que, por la historia que tienen Inglaterra y Argentina, ya viene muy cargado en distintos aspectos. Sin embargo, Ismail Elfath es un árbitro conocido por el astro argentino ya que participó directamente en dos partidos finales de gran trascendencia para la trayectoria deportiva de Lionel Messi. El antecedente más relevante nos lleva a la recordada final de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ ante la Selección de Francia. En aquella oportunidad en el Estadio de Lusail, el colegiado estadounidense se desempeñó en el rol oficial de cuarto árbitro del equipo arbitral conducido por Szymon Marciniak.

El segundo antecedente directo ocurrió en el fútbol de la Major League Soccer (MLS) tras el desembarco de Messi en los Estados Unidos. Elfath fue el árbitro principal encargado de dirigir la final de la Leagues Cup de 2023 entre las franquicias de Inter Miami y Nashville, que posteriormente terminó siendo el primer título conseguido por el capitán de Argentina en el conjunto de Miami.

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El astro argentino arribó a esta instancia de la justa mundialista siendo fundamental para el conjunto Albiceleste, ya que ha marcado goles en todos los partidos que se han disputado menos en el último ante Suiza, en donde brindó una asistencia para el primer gol argentino que realizó Alexis Mac Allister.

Messi se mantiene vigente y va por todo. Es el actual líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto con Mbappé, donde ambos comparten la punta con ocho goles.