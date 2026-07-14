Argentina tiene historia con Inglaterra y una de sus canciones más típicas nace de esa rivalidad

La semifinal entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ volverá a reunir a dos selecciones que construyeron una de las rivalidades más fuertes del futbol. El enfrentamiento trasciende lo deportivo y, con el paso de las décadas, también dejó huella en la cultura popular argentina, donde varias canciones hacen referencia a ese duelo.

La rivalidad tomó una dimensión distinta después de la Guerra de las Malvinas de 1982. El conflicto enfrentó durante 74 días a Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El conflicto bélico terminó el 14 de junio de ese año con la rendición argentina. Murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles.

Argentina e Inglaterra: una rivalidad que va más allá del futbol

Cuatro años después del conflicto, ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Ese partido quedó para siempre en la memoria por la actuación de Diego Armando Maradona, autor de la Mano de Dios y del Gol del Siglo en la victoria argentina por 2-1.

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Ese encuentro fortaleció una rivalidad que ya existía y que volvió a repetirse en los Mundiales de 1998 y 2002. En 2026, exactamente 40 años después de aquella tarde en el Estadio Azteca, ambos equipos volverán a encontrarse en una semifinal mundialista.

Las canciones argentinas también recuerdan a Malvinas

Con el paso de los años, las tribunas argentinas incorporaron referencias a Malvinas en varios de sus cantos más populares. El caso más conocido es “Muchachos”, canción que se volvió un símbolo durante el Mundial de Qatar 2022 y que incluye la frase: “Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”.

También surgieron otras versiones que mezclan futbol e historia. Entre ellas aparecen letras como “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”. Hay otros cantos que recuerdan las islas o a los soldados caídos en combate.

El gobierno argentino solicitó a 20 compañías de capital nacional y extranjero que dejen de importan productos de Gran Bretaña.

La conexión entre Malvinas y las canciones de cancha refleja cómo un hecho histórico trascendió generaciones y encontró un lugar dentro de la identidad futbolera del país. Para muchos aficionados, esos versos representan un homenaje a los caídos y una forma de mantener viva su memoria.

La semifinal de 2026 volverá a colocar frente a frente a Argentina e Inglaterra. Esta vez será con Lionel Messi como protagonistas dentro del campo, pero también con el recuerdo permanente de Maradona, del histórico duelo de 1986 y de una rivalidad que, para millones de argentinos, se expresa tanto en el futbol como en las canciones que acompañan a la selección.

