Lo tienen claro: la estrategia de Chequia para contrarrestar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Chequia compartirá el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto al anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur. En la previa de lo que será su debut en la justa mundialista frente al equipo asiático el próximo jueves, el defensor del conjunto europeo Robin Hranáč, contó como prepararon la aclimatación para poder rendir en las alturas de México.

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Hranáč expresó que se han preparado puntualmente para jugar en esas condiciones y dio detalles de cómo lo hicieron. "Nos hemos estado preparando para esto desde el comienzo de nuestro entrenamiento. En Praga tenemos un centro con ciertas condiciones y un entrenamiento adaptado a ello para poder aclimatarse bien. Llegamos aquí con el menor tiempo posible, así que no nos afecta la altura", indicó en conferencia de prensa

Además, el defensor del Hoffenheim aseguró no temerle a las condiciones y confiar en el trabajo de preparación realizado: "Hubo entrenamientos a una cierta frecuencia cardíaca y lo hacíamos tres veces por semana. Los jugadores están acostumbrados y están construyendo resistencia a esa altura. Personalmente, no le tengo miedo".

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El camino de Chequia antes de enfrentar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto europeo comenzará su camino en la justa mundialista enfrentando a Corea del Sur en Guadalajara. Posteriormente jugará con Sudáfrica el 18 de junio en Atlanta y recién al cierre de la fase de grupos se medirá con México el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, en un duelo que podría ser definitorio para ambos seleccionados y el grupo en general.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Recuerda que podrás ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis a través de TV Azteca. El canal emitirá 32 partidos de manera gratuita y uno de ellos es el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. Además, tendrás para disfrutar todos los cruces de la fase de grupos de la Selección Mexicana, así como juegos de eliminación directa.