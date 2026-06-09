Scaloni explota contra la prensa de Europa tras los rumores de que Messi le arma el equipo

La selección de Argentina vive un duro momento considerando los jugadores que encienden las alarmas en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a los posibles lesionados. Sin embargo, ahora la polémica va un poco más allá porque el entrenador Lionel Scaloni estalló contra la prensa de Europa tras los rumores de que Messi le arma la alineación.

Durante las últimas horas, un jugador de Argelia opinó duramente contra ellos y ahora también ha salido perjudicado el entrenador y el capitán Leo Messi ya que lo acusaron de que el capitán le da indicaciones al DT. Scaloni aseguró que no es así y que el ex Barcelona jamás le dijo una palabra sobre el armado de la alineación inicial o del estilo de juego.

Messi y Scaloni, juntos en la práctica|EFE

La aclaración de Lionel Scaloni ante los rumores de la prensa de Europa

“El otro día dije que todas las situaciones respecto a Messi las charlaba con él, y un medio de afuera lo tergiversó y puso que yo no decidía nada sin preguntarle a él”, comenzó diciendo con indignación el entrenador del seleccionado albiceleste. Además, aseguró que, por culpa de esa tergiversación, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, opinó algo indebido.

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“Le preguntaron al DT de Portugal y, como no sabía, dijo que trabajaban de manera diferente. Pero él trabaja de la misma manera que yo, habla con Cristiano Ronaldo sobre su situación. Luego el equipo lo arma el entrenador”, contó el director técnico argentino.

Mi Scaloni favorito es el que le pega sin asco a los periodistas para defender a Messi, ídolo pic.twitter.com/SG2FCcRnRO — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) June 8, 2026

Scaloni se cansó de las acusaciones contra Messi antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

“A mí no me importa, pero me parecía importante aclararlo por el bien de Leo (Messi). No me gustó y sobre todo porque es un medio de comunicación que no es argentino. Me jodió y espero que haya sido una confusión y que lo saquen, me haría un gran favor a mí y a Leo”, expresó.

“En los años que llevo acá no me dijo ni una palabra del equipo. Con él hablo sobre él. Nunca me dijo ni una palabra del equipo, lo voy a repetir. Ni una palabra”, finalizó.