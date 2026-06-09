CONFIRMADO: quién es y de qué país es el árbitro de México vs. Sudáfrica

La comisión de arbitraje de la FIFA ratificó las designaciones oficiales para los compromisos correspondientes a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los combinados mexicanos y sudáfricanos ya saben que el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro del partido entre México y Sudáfrica.

El árbitro brasileño se llevará los focos durante el primer encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sampaio tendrá su segunda experiencia mundialista a sus 44 años de edad, ya que estuvo presente en Qatar 2022 y dirigió cuatro duelos: Senegal 0-2 Países Bajos y Polonia 2-0 Arabia Saudita en la fase de grupos; Países Bajos 3-1 Estados Unidos en octavos de final y Francia 2-1 Inglaterra en cuartos de final.

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La experiencia internacional con la que llega Sampaio a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El silbante sudamericano posee una trayectoria consolidada dentro de los torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol y el circuito de la FIFA. El colegiado nacido en el estado de Goiás obtuvo su gafete internacional oficial en el transcurso del año 2013 y su historial profesional incluye participaciones activas en las eliminatorias de la CONMEBOL, compromisos de la Copa Libertadores, Copa América y Mundial de Clubes. Cabe mencionar que en el duelo entre México vs Sudáfrica, Sampaio estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como árbitros asistentes

Sampaio se caracteriza por no abundar en tarjetas amarillas ya que promedia menos de cuatro por partido en justas mundialistas, aunque en el fútbol local sí registra más de cinco por duelo dirigido en lo que va del año, con seis tarjetas rojas en total y apenas ocho penales sancionados.

El otro partido del Grupo A de este jueves, entre Corea del Sur y Chequia, también ya tiene su árbitro designado y el mismo será el egipcio Amin Mohamed, quien estará acompañado por Mahmoud Abouelregal como asistente 1 y Ahmed Hossam Taha como asistente 2.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Recuerda que podrás ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis a través de TV Azteca. La emisora transmitirá 32 partidos de manera gratuita y uno de ellos es el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. Además, podrás disfrutar todos los cruces de la fase de grupos de la Selección Mexicana, así como juegos de eliminación directa.