Árbitro que le anuló un gol a Vinicius Jr. en un partido de Brasil se va del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su etapa decisiva con la disputa de las semifinales en territorio norteamericano, lo que implica una reducción drástica en la nómina de los árbitros elegibles para las instancias más importantes del certamen. De a poco los cuerpos arbitrales van quedando desafectados de la justa mundialista y regresan a sus respectivas ligas domésticas. Tal es el caso del árbitro mexicano César Arturo Ramos, a quien el comité de arbitraje decidió no otorgarle más encuentros en lo que queda del campeonato mundial.

César Arturo Ramos|Archivo TV Azteca

César Arturo Ramos culminó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con dos partidos dirigidos, el empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda por el Grupo G y la victoria de Brasil frente a Escocia en el Grupo C por 3-0. Sin embargo, fue en este duelo de la verdeamarela en donde Ramos tomó mayor protagonismo ya que le anuló un gol a Vinicius Jr. por posición adelantada. La determinación del silbante mexicano desató reclamos inmediatos por parte de la delegación técnica del conjunto brasilero. Luego de este hecho, Ramos no dirigió ningún partido más en la justa mundialista.

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La FIFA ya designó el árbitro para el duelo de semifinales entre España y Francia

El comité de arbitraje confirmó al salvadoreño Iván Barton, de la CONCACAF, como el árbitro encargado de impartir justicia durante la semifinal que disputarán España y Francia este martes. De esta manera, ante la ausencia de César Ramos, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol tendrá de igual manera un representante en un duelo determinante.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

Barton estará acompañado de su compatriota David Morán como primer árbitro asistente, mientras que el nicaragüense Antonio Pupiro será el segundo abanderado. El cuarto árbitro será el sueco Glenn Nyberg y el árbitro asistente de reserva será el también sueco Mahbod Beigi.

