Brasil envía DESAFIANTE mensaje al mundo de cara al Mundial 2030: “Prepárense”
El combinado sudamericano sorprendió a toda su fanaticada con un inspirador video publicado en sus redes sociales
Brasil, sin lugar a dudas, fue una de las decepciones de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a su actuación en donde no pudo colarse a disputar los partidos más apasionantes del torneo. Contemplando esta situación, en las últimas horas se difundieron las imágenes de un material en donde entregaron una importante advertencia.
Después de la eliminación frente a su par de Noruega en los Octavos de Final, los brasileños son conscientes de que es momento de revertir su suerte y poder volver a pelear en los siguientes torneo.
“Rendirse nunca fue lo de los brasileños, y mucho menos agachar la cabeza. Así que vamos a guardar esta fecha: 5 de julio de 2026, el día en que comienza nuestro próximo camino”, agregaron.
😳🇧🇷 Dos años después, la Selección de Brasil VUELVE A SACAR UN VIDEO MOTIVACIONAL anunciando un “nuevo ciclo”:— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026
“Rendirse nunca fue lo de los brasileños, y mucho menos agachar la cabeza. Así que vamos a guardar esta fecha: 5 de julio de 2026, el día en que comienza nuestro… https://t.co/4rmd2Vg2Ef
En esta sintonía aseguraron que en los próximos años se van a estar entrenando para poder imponer su juego. “Vamos a estar todavía más fuertes para buscar esa sexta estrella”, apuntaron.
¿Qué dijo Carlo Ancelotti luego de sufrir su eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
Con una inesperada derrota en su historial, el entrenador italiano atendió a los medios para otorgar su análisis sobre la derrota ante los vikingos. “Debemos seguir trabajando y mejorando, y encontrar nuevas ideas. Creo que esta derrota no es el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo”, apuntó.
''Hicimos algunas estadísticas y el mejor fue Raphinha. De los jugadores disponibles, el mejor fue Neymar, luego Igor Thiago, luego Bruno Guimarães, luego Martinelli. Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor en el campo”, señaló sobre el desarrollo del cotejo en donde su equipo falló un penal.
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