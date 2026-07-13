Cuándo fue el último Argentina vs Inglaterra y por qué Messi no jugó ese partido

La inminente disputa de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ reaviva uno de los clásicos más importantes de la historia del futbol internacional entre las selecciones de Argentina e Inglaterra. Este miércoles, ambos seleccionados se estarán enfrentando en el Estadio Atlanta por un boleto a la gran final y la memoria colectiva de los aficionados se traslada de forma inmediata a las citas históricas de México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002; debido a la trascendencia histórica de dichos compromisos. Como si esto fuera poco, el duelo tendrá un sabor especial para Lionel Messi, quien enfrentará a Inglaterra por primera vez en su carrera.

Ambas selecciones se medirán en la siguiente ronda.|Reuters

El último partido oficial entre Argentina e Inglaterra en un Mundial se disputó en la edición de Corea-Japón 2002. El compromiso se desarrolló en las instalaciones del Domo de Sapporo durante la fase de grupos y la victoria quedó en manos del representativo europeo por un 1-0 gracias a una anotación de penal convertida por el mediocampista David Beckham. En esa época, Lionel Messi aún estaba en las divisiones formativas del FC Barcelona, por lo que vivió ese encuentro como un fanático más. Ahora, le tocará al astro argentino chocar ante el conjunto británico por primera vez en toda su carrera, a sus 39 años de edad.

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El combinado albiceleste arribó a esta instancia luego de ganarle a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró abrir rápidamente el marcador gracias a un gol de Mac Allister. Sin embargo, Suiza lo empató en el complemento por intermedio de Ndoye. Posteriormente, ya en tiempo extra, Julián Álvarez marcó el 2-1 argentino y Lautaro Martínez puso cifras definitivas.

Por su parte, Inglaterra también llega a las semifinales por la vía del tiempo suplementario, ya que ante Noruega el duelo fue parejo y terminó 1-1 tras los 90 minutos iniciales. Tras comenzar perdiendo, el conjunto británico lo empató por intermedio de Jude Bellingham y ya en tiempo extra, nuevamente el jugador del Real Madrid logró poner por encima al combinado inglés, que terminó ganando el duelo por 2-1.