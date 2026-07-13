Exjugador de Inglaterra aseguró que Argentina es el rival más fácil: “Tienen muchas debilidades”

La antesala del partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre los seleccionados de Argentina e Inglaterra continúa sumando declaraciones que elevan la temperatura de la ya histórica rivalidad internacional entre ambos países. Ahora, fue el exdefensor del conjunto británico, Gary Neville, quien aprovechó los micrófonos para analizar al conjunto albiceleste de cara al duelo de este miércoles en el Estadio Atlanta.

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El exdefensor y referente histórico de la Selección de Inglaterra, Gary Neville, en diálogo con el podcast The Overlaps fue contundente al referirse a la defensa albiceleste: "Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios у, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo". En tono de burla, Gary apuntó contra Cristian Romero y Lisandro Martínez: "Parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes".

Por último, Neville analizó al conjunto argentino en su totalidad. “No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España. Argentina tiene muchas debilidades. Creo que podemos vencerlos. Son mejores que Noruega. A partir del juego nos podemos acomodar. Francia es el equipo que más me preocupa", culminó.

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Inglaterra arribó a esta instancia de semifinales por la vía del tiempo suplementario, ya que ante Noruega empató 1-1 en los 90 minutos. Tras comenzar perdiendo, el conjunto británico lo empató por intermedio de Jude Bellingham. En tiempo extra, el jugador del Real Madrid fue quien puso por encima al equipo de Thomas Tuchel, que se impuso por 2-1.