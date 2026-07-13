Árbitro que pitará el Francia vs España tiene récord en tarjetas rojas: estas son las que ha sacado en 4 partidos

La confirmación de las ternas arbitrales para las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generó reacciones inmediatas en las redes sociales. Las selecciones de Francia y España se enfrentarán este martes por un boleto a la final y el comité de arbitraje del organismo internacional designó al árbitro salvadoreño Iván Barton para impartir justicia en el cruce definitivo que se disputará en el Estadio Dallas.

La FIFA eligió al salvadoreño Iván Barton, de la CONCACAF, como el árbitro encargado de impartir justicia durante la semifinal entre Francia y España|Ali Arabpour

El dato que pondrá en alerta a los seleccionados de Francia y España es que Barton registra un récord absoluto de tarjetas rojas directas y por doble amonestación en la actual justa mundialista. El árbitro de El Salvador asumió la conducción principal de cuatro compromisos oficiales desde el inicio de la fase de grupos hasta las rondas de eliminación directa. En ese lapso estricto de juego, el réferi centroamericano mostró un total acumulado de cinco tarjetas rojas, lo que lo convierte en el árbitro que más tarjetas sacó en toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El conjunto galo dirigido por Didier Deshamps arribó a esta instancia de semifinales tras vencer con autoridad a Marruecos por 2-0 con goles de Mbappé y Dembelé. Francia no ha pasado ningún sobresalto en lo que va de la justa mundialista y buscará meterse en una final por tercera vez consecutiva, ya que lo logró en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Mientras tanto, la España de Luis De La Fuente tuvo que superar a Bélgica para llegar a esta instancia. La Furia Roja venció al combinado belga por 2-1. El gol de la victoria llegó sobre el final del tiempo reglamentario tras un disparo de Cubarsí; el rebote fue tomado por Mikel Merino, quien la empujó al fondo de la red y puso a España nuevamente en una semifinal.