ÚLTIMOS detalles que le ponen al Estadio CDMX para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México y Sudáfrica se enfrentan en la inauguración —con artistas confirmados— de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este jueves 11 de junio en lo que promete ser la fiesta máxima del futbol. Tras un largo tiempo de remodelaciones, ahora el Estadio CDMX ya está en óptimas condiciones para albergar los mejores encuentros de este torneo internacional.

Mientras muchos se preguntan qué equipos juegan en México durante la justa internacional, lo concreto es que han trascendido nuevas imágenes de los últimos detalles que le están poniendo al Estadio Ciudad de México (ex Estadio Azteca) a solo algunas horas de que comience el encuentro inaugural entre la selección de Javier Aguirre y su par de Sudáfrica.

Estos son los cambios de última hora que se hacen en el Estadio Ciudad de México

En las últimas horas trascendieron videos de la intimidad del Estadio CDMX. Las imágenes muestran a los trabajadores pintando las líneas del campo de juego, haciendo el cuarto de círculo que delimita el tiro de esquina. También se pudieron ver cosas que hasta el momento no se apreciaban, como el logotipo de FIFA y las diferentes insignias de la Copa Mundial.

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🇲🇽🏟️ Así se prepara el Estadio Azteca para su TERCERA COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/bbsZqnt1Ua — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 9, 2026

¿Cuáles serán los partidos que albergará el Estadio CDMX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, estos son los cinco encuentros programados en el Estadio CDMX:

Jueves 11 de junio de 2026, 13:00 horas – Partido 1 – México vs. Sudáfrica – Grupo A (Partido inaugural)

Miércoles 17 de junio de 2026, 20:00 horas – Partido 24 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K

Miércoles 24 de junio de 2026, 19:00 horas – Partido 53 – Chequia vs. México – Grupo A

Martes 30 de junio de 2026, 19:00 horas – Partido 79 – 1.º del Grupo A vs. Mejor tercer lugar de los grupos C/E/F/H/I – Dieciseisavos de final

Domingo 5 de julio de 2026, 18:00 horas – Partido 92 – Ganador del Partido 79 vs. Ganador del Partido 80 – Octavos de final