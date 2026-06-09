La estrella de la Liga MX que ha desatado una batalla entre América y Cruz Azul

El mercado de verano apenas comienza a calentarse y ya tiene a un protagonista inesperado. Mientras la atención de los aficionados sigue puesta en los movimientos de los campeones y los proyectos rumbo al Apertura 2026, un nombre ha comenzado a aparecer con fuerza en las oficinas de dos gigantes del futbol mexicano. Se trata de Juan Brunetta.

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El mediocampista argentino se ha convertido en uno de los futbolistas más codiciados de la Liga MX después de que su situación contractual abriera una ventana que hasta hace unas semanas parecía impensable.

Y ahora, dos pesos pesados del campeonato estarían atentos a cualquier oportunidad para intentar quedarse con sus servicios: América y Cruz Azul.

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América y Cruz Azul siguen de cerca el caso Brunetta

El talento del argentino lleva tiempo siendo reconocido dentro de la Liga MX, pero su valor volvió a dispararse después de consolidarse como uno de los jugadores más determinantes del futbol mexicano.

Su capacidad para generar juego, aparecer entre líneas y marcar diferencias en los momentos importantes lo ha colocado en la lista de deseos de varios clubes. Sin embargo, son América y Cruz Azul los equipos que más atención han puesto sobre su situación.

La posibilidad de sumar a un futbolista de ese perfil representa una oportunidad difícil de ignorar para cualquier proyecto con aspiraciones de campeonato.

Por un lado, América busca reconstruirse después de un semestre complicado. Del otro, Cruz Azul pretende fortalecer una plantilla que acaba de levantar el título y que quiere mantenerse en la cima.

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El futuro de Brunetta aún no está definido

El propio futbolista ha evitado comprometerse públicamente con cualquier escenario.

Mientras su entorno analiza las opciones disponibles, el jugador mantiene la calma y deja que las conversaciones avancen antes de tomar una decisión sobre su próximo paso.

La situación también depende de movimientos internos dentro de su actual club, donde existen distintos factores financieros que podrían modificar completamente el panorama en las próximas semanas.