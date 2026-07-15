Árbitro mexicano que le sacó amarilla a Messi reveló la verdad: “Me dijo ‘sabes a quién estás amonestando?’...”

Lionel Messi tiene un nombre fuerte en la historia del futbol por la enorme cantidad de títulos que ha conseguido a lo largo de su carrera. A pesar de tener 39 años de edad, el ‘10’ sigue en busca de extender su palmarés y buscará el boleto hacia la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ venciendo a Inglaterra en Semifinales. Sin embargo, pocos recuerdan el confrontamiento que tuvo el argentino con un exárbitro mexicano.

Armando Archundia, exsilbante mexicano, dio a conocer años atrás el altercado que tuvo con Lionel Messi cuando aún dirigía profesionalmente. Sucedió en la final del Mundial de Clubes 2009, luego de que el juez de cancha le mostrara la tarjeta amarilla al joven futbolista del FC Barcelona. Dicha acción enfureció al argentino, quien no dudó a la hora de confrontar al árbitro de México.

Cómo fue el altercado entre Archundia y Lionel Messi

Archundia le mostró la cartulina amarilla a Messi luego de que este simulara una falta. Esta situación provocó un roce entre ambos protagonistas, ya que el futbolista de la Selección Argentina se acercó al silbante para cuestionar la razón por la que había sido amonestado.

“La final donde Messi simula (una falta), se levanta y le muestro la tarjeta amarilla, hay unas fotos donde estamos prácticamente cara a cara, somos de la misma estatura; de repente me dice: ‘¿por qué me amonestas?’”, fue lo que relató Archundia en primera instancia.

Sin embargo, el juez mexicano le explicó a Messi que se estaba tirando, acostumbrado a no dejarse intimidar. Pero el futbolista argentino no se quedó callado y continuó defendiendo su propia postura: “Pero me están pateando".

TE PUEDE INTERESAR:



Messi siguió desafiando a Archundia y le preguntó si sabía a quién estaba amonestando, situación que el árbitro respondió de forma negativa. Posteriormente, llegó la amenazante respuesta del jugador argentino: “Al mejor jugador del mundo”.

La situación no quedó ahí, ya que Archundia no se quedó callado y doblegó la apuesta sobre el astro argentino: “'¿Tú sabes quién te está amonestando?... El mejor árbitro del mundo'”, fue lo que el silbante mexicano le contestó.

Archundia

Cómo se definió la final del Mundial de Clubes 2009

La final del Mundial de Clubes 2009 enfrentó al Barcelona y Estudiantes de La Plata el 19 de diciembre en Abu Dabi. El equipo argentino se adelantó con un gol de Mauro Boselli durante el primer tiempo y estuvo cerca de quedarse con el título.

Sin embargo, Pedro Rodríguez marcó el empate para el conjunto español al minuto 89 y llevó el partido a los tiempos extra. En la prórroga, Lionel Messi anotó con el pecho el 2-1 definitivo, resultado que le permitió al Barcelona conquistar por primera vez el Mundial de Clubes y completar el histórico sextete en 2009.