Revelan qué pensaba Maradona de Messi antes de morir: “Lo decía siempre”

Argentina buscará dar el golpe y establecerse en la segunda final de una Copa del Mundo de forma consecutiva. El cuadro sudamericano viene de ser campeón en Qatar 2022 y, esta tarde, definirá su futuro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las Semifinales del torneo ante Inglaterra. En la previa de este histórico duelo, los nombres de Diego Maradona y Lionel Messi se han transformado en el foco de atención.

La relación entre el “Pelusa” y Leo siempre fue objeto de debate. Algunos insinuaban que ambos no se llevaban de la mejor manera, mientras que otros creían que existía cierta conexión por ser los dos mejores jugadores del futbol argentino en su historia. En este contexto, fue Claudia Villafañe, exesposa de Diego, quien recordó cuál era el pensamiento de Maradona sobre Messi.

Maradona tenía aprecio sobre Lionel Messi

En una charla con el programa televisivo argentino, LAM, madre de las hijas de Maradona reveló cómo era la relación entre ambos cracks de la ‘Albiceleste’: “Diego lo dijo siempre... Diego decía que (Messi) era mejor que él, así que lo apoyamos desde todos lados”, afirmó Villafañe, desplazando todo tipo de rumores acerca de un posible distanciamiento entre ambas figuras.

El choque contra Inglaterra añade un matiz especial dentro del futbol argentino, precisamente por el antecedente del Mundial de México 1986 donde los sudamericanos se quedaron con la victoria por 2-1 en los Cuartos de Final. “Ojalá que pase como la otra vez”, fue lo que expresó Claudia, recordando el histórico partido de Maradona donde fue clave anotando los dos goles argentinos.

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Raúl Alfredo Maradona, uno de los ocho hijos del Pelusa, también compartía una charla que tuvo con su padre tiempo atrás: “¿Cómo no lo va a querer? (A Messi) Antes del Mundial de Sudáfrica me decía: ‘Negro, este pibe no toca el césped. Es terrible, va en el aire. Tiene una velocidad increíble’”, comentaba ‘Lalo’.

Maradona hizo declaraciones sobre Messi en 2014 que volvieron a hacerse virales

Messi y su respeto hacia Maradona

En el año 2019, luego de ganar el premio The Best otorgado por la FIFA al mejor jugador de la temporada, Leo se refirió a Maradona, quien acababa de llegar a Gimnasia de La Plata como entrenador.

“Obviamente que me pone muy contento que (Maradona) haya vuelto, que pueda ser entrenador otra vez”, decía Messi y luego complementaba: “Yo viví su época como técnico de la selección y la verdad que lo disfrutaba mucho, lo vivía al máximo. Ahora con Gimnasia lo debe hacer de la misma manera. Me encanta que esté en el futbol argentino, donde creo que tiene que estar”.

Maradona fue técnico de la Selección de Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010, donde se encargó de dirigir a Messi, uno de los jugadores del plantel sudamericano durante el certamen. En aquella ocasión, la ‘Albiceleste’ llegó hasta Cuartos de Final tras caer por 4-0 ante Alemania.