Argentina vs. Cabo Verde: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2026 en Octavos de Final

Argentina buscará seguir con paso perfecto cuando enfrente a Cabo Verde este viernes 4 de julio en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

La Selección de Argentina llega como una de las favoritas al título luego de terminar como líder del Grupo J con tres victorias consecutivas, mientras que Cabo Verde se convirtió en una de las grandes sorpresas del torneo al avanzar en su primera participación mundialista.

Argentina celebra un gol|Conmebol

¿Contra quién jugará el ganador de Argentina vs Cabo Verde?

El equipo que avance de esta serie ya sabe quién será su próximo rival en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El ganador de Argentina vs Cabo Verde se enfrentará al vencedor del partido entre Australia y Egipto, encuentro que también corresponde a la ronda de dieciseisavos de final.

El duelo de octavos de final está programado para el próximo 7 de julio en la ciudad de Atlanta, donde uno de estos cuatro equipos continuará su camino rumbo a los cuartos de final. En caso de avanzar, Argentina podría acercarse a una ruta favorable dentro de su sector del cuadro, aunque todavía quedan varios cruces por definirse antes de conocer a su posible rival en la siguiente ronda.

Argentina llega con paso perfecto

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni fue uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos. La Albiceleste ganó sus tres partidos y terminó como líder de su sector. Durante la primera ronda derrotó a Argelia, Austria y Jordania, resultados que le permitieron avanzar sin complicaciones a la fase eliminatoria.

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Por su parte, Cabo Verde sorprendió al mundo del futbol al clasificarse desde un grupo que compartió con selecciones como España, Uruguay y Arabia Saudita. Ahora buscará dar otro golpe histórico frente a la vigente campeona del mundo.

España 0-0 Cabo Verde |MEXSPORT

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