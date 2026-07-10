Argentina CAE en el ranking FIFA tras la clasificación agónica de España en el Mundial 2026

La victoria de España sobre Bélgica en los últimos minutos tuvo consecuencias que fueron más allá de la clasificación a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El resultado también provocó un movimiento importante en el ranking FIFA en vivo, donde Argentina perdió terreno antes de disputar su partido de Cuartos de Final.

La Roja se impuso por 2-1 con un gol de Mikel Merino al minuto 88 y consiguió los puntos necesarios para superar provisionalmente a la ‘Albiceleste’. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ahora aparece en el segundo lugar de la clasificación, únicamente por detrás de Francia.

España supera a Argentina en el ranking FIFA en vivo

De acuerdo con la proyección actualizada del ranking FIFA, España llegó aproximadamente a los 1,934.79 puntos después de eliminar a Bélgica. El conjunto europeo recibió cerca de 22.45 unidades por derrotar a una selección ubicada dentro de los primeros puestos de la clasificación mundial.

Con este movimiento, Argentina descendió provisionalmente a la tercera posición con 1,925.15 puntos. Sin embargo, la diferencia entre ambos equipos todavía puede cambiar, debido a que la ‘Albiceleste’ enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio por los Cuartos de Final.

Francia ocupa actualmente el primer lugar con una proyección cercana a los 1,948.97 puntos. Les Bleus también aumentaron considerablemente su puntuación durante el Mundial y ya aseguraron su presencia en las Semifinales tras derrotar a Marruecos.

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La clasificación en vivo presenta varios cambios con respecto a la última actualización oficial publicada antes del Mundial. España desplazó a Argentina, mientras que México aparece dentro de los diez primeros lugares después de su participación en el torneo.



Francia: 1,948.97 puntos España: 1,934.79 puntos Argentina: 1,925.15 puntos Inglaterra: 1,871.38 puntos Brasil: 1,804.93 puntos Marruecos: 1,803.99 puntos Portugal: 1,787.86 puntos Bélgica: 1,778.36 puntos Países Bajos: 1,775.54 puntos México: 1,754.30 puntos

La principal novedad para la afición mexicana es el ascenso del combinado azteca. México comenzó el Mundial en el puesto 14 y su camino hasta los Octavos de Final le permitió ganar cuatro posiciones en la proyección.

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Argentina todavía puede recuperar el segundo lugar

El descenso de Argentina no es definitivo. La Selección Argentina puede sumar unidades si derrota a Suiza y se clasifica a las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Incluso podría volver a superar a España dependiendo del resultado y de los puntos otorgados por el sistema de cálculo.

La ‘Albiceleste’ llegó a los Cuartos de Final después de vencer por 3-2 a Egipto. Antes había superado por el mismo marcador a Cabo Verde en la ronda de Dieciseisavos de Final.

El ganador del Argentina vs Suiza enfrentará en Semifinales al vencedor de Noruega contra Inglaterra. Por el otro lado del cuadro, España ya conoce a su próximo rival: Francia.