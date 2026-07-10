“No queríamos que fuese futbolista": la historia de Mikel Merino, héroe de España en el Mundial 2026

Mikel Merino es el hombre más importante de la Selección de España ahora mismo. El mediocampista viene de salvar a su equipo con un gol agónico contra Portugal para avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los Cuartos de Final no fueron la excepción para el jugador del Arsenal: marcó el 2-1 contra Bélgica que le permitió al combinado ibérico clasificarse a las Semifinales del torneo.

Sin embargo, pocos saben que los padres de Mikel Merino no querían que su hijo sea futbolista profesional. Esto se debe a que Miguel Merino, su padre, fue jugador de futbol, por lo que no querían que su niño siguiera los mismos pasos. Esto hubiese cambiado completamente el presente de España, que hoy se encuentra en Semifinales de un Mundial gracias al rendimiento del mediocampista.

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Padres de Mikel Merino revelan que no querían que su hijo sea futbolista

Merino creció rodeado de una familia de deportistas. Su padre fue jugador profesional y luego llegó a los banquillos como entrenador, mientras que su madre estaba ligada al baloncesto. A pesar de su vínculo con el deporte, la familia quiso que Mikel siguiera su propio camino, lejos de los reflectores del futbol.

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"No djimos nada, que hiciera lo que le pareciera. Empezamos en la cantera, en la playa quitaba los balones a los niños de los demás", comentaron en una entrevista. Y remarcaron: "No queríamos que lo fuese (futbolista). Como el padre es futbolista pues venga, un balón de fútbol, porque su madre también había jugado al baloncesto y era un conflicto de intereses", sentenciaron.

La importancia de Mikel Merino para España en el Mundial

Mikel Merino se convirtió en el hombre de los momentos decisivos para España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista marcó en tiempo agregado para vencer 1-0 a Portugal en los Octavos de Final y volvió a aparecer ante Bélgica, esta vez con el gol del triunfo 2-1 en el minuto 87 de los Cuartos de Final.

Su aporte resultó determinante pese a no ser titular indiscutible. Contra Bélgica ingresó desde el banco y apenas necesitó dos minutos para romper el empate y clasificar a La Roja a las Semifinales. Además de su trabajo en el mediocampo, Merino le dio al equipo de Luis de la Fuente llegada al área, juego aéreo y capacidad para resolver partidos cerrados.