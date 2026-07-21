DT de la Sub 20 reveló por qué Gilberto Mora no fue convocado con México: esto dijo Alex Diego

La confección de la lista oficial de la Selección de México para el Campeonato Sub 20 de la CONCACAF generó interrogantes tras confirmarse la ausencia del juvenil Gilberto Mora. El director técnico del conjunto juvenil, Alex Diego, ofreció una rueda de prensa posterior a la entrega de la lista definitiva y aprovechó para aclarar las razones de la no inclusión del volante de los Xolos de Tijuana tras ser la sensación del seleccionado nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Gilberto Mora of Mexico during the match Mexico (Mexican National team) vs (and) England as part of the FIFA World Cup 2026, Round of 16, at Mexico City Stadium, on July 05, 2026, in Mexico city, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

El entrenador del combinado nacional prefirió ser directo ante los medios de comunicación para evitar especulaciones sobre el estado físico del futbolista. Alex Diego confirmó que la decisión se tomó de común acuerdo con la directiva del club fronterizo y el propio entorno del deportista, tras la larga actividad que venía teniendo el joven, la cual comenzó con el Mundial Sub 20 el año pasado y este año continuó con la justa mundialista representando al combinado mayor; por lo tanto, ahora decidieron que era necesario que retomara la actividad con su equipo en la Liga BBVA MX. El estratega remarcó que el cuerpo técnico nacional busca proteger los procesos de maduración de los futbolistas de menor edad para no acelerar etapas de forma prematura.

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Así fue la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Gilberto Mora

El joven de tan solo diecisiete años de edad fue la gran apuesta de Javier Aguirre para el certamen ecuménico a la hora de incluirlo en la lista definitiva de 26 jugadores. Tal como lo viene haciendo cada vez que juega, Gilberto Mora no defraudó a su estratega y rindió con creces en la justa mundialista.

Su debut llegó en el segundo tiempo del duelo ante Sudáfrica y de a poco comenzó a ganarse cada vez más minutos. Su impacto en el desarrollo de la cita mundialista fue de menor a mayor y logró consolidarse en el primer equipo en los momentos más determinantes. Fue titular en los 16avos de final ante Ecuador y repitió en los cuartos de final ante Inglaterra.