Quién fue el jugador de México nominado para el equipo ideal del Mundial 2026 de la FIFA

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya finalizada, la FIFA habilitó la votación para que los aficionados elijan al equipo ideal del torneo. Entre los candidatos aparecen algunas de las máximas figuras de la competencia, incluidos Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y varios protagonistas de la histórica final entre España y Argentina.

La selección mexicana no tuvo una participación que le permitiera llegar a las instancias decisivas del certamen, pero sí dejó actuaciones destacadas que fueron reconocidas por el máximo organismo del futbol mundial. Por ello, uno de sus futbolistas fue incluido entre los nominados para formar parte del equipo ideal.

Julián Quiñones, el representante de México

El único jugador mexicano que aparece entre los candidatos al once ideal es Julián Quiñones, quien fue incluido en la lista de delanteros tras convertirse en una de las principales figuras ofensivas del Tri durante el Mundial.

El atacante tuvo una destacada actuación a lo largo del torneo y logró marcar cuatro goles, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes de la selección dirigida por Javier Aguirre.

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Gracias a su rendimiento, Quiñones comparte la lista de nominados con algunos de los nombres más importantes del futbol internacional, entre ellos Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane y Mikel Oyarzabal.

La FIFA seleccionó a seis atacantes para competir por los puestos en la delantera del equipo ideal:



Julián Quiñones (México)

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Mikel Oyarzabal (España)

La presencia de Quiñones representa un reconocimiento importante para el futbol mexicano, ya que es el único representante nacional entre los nominados de todas las posiciones.

Cómo votar por el XI ideal del Mundial 2026

Los aficionados pueden participar en la elección del equipo ideal a través del sitio oficial de la FIFA. La votación incluye porteros, defensores, mediocampistas y delanteros que destacaron durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El resultado final se dará a conocer una vez concluido el período de votación y servirá para reconocer a los futbolistas más sobresalientes del torneo que terminó con España como campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva York.