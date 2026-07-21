Este fue el único jugador argentino que volteó a ver a España levantar la Copa del Mundo

El protocolo de premiación tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ofreció una postal singular durante la entrega del trofeo al seleccionado de España. Mientras la mayoría de los integrantes del plantel de Argentina prefirieron dar la espalda al escenario de festejos ya que se encontraban aplaudiendo a sus aficionados presentes, solo un jugador del combinado sudamericano se volteó a ver cómo el conjunto europeo alzó el anhelado trofeo: José Manuel López.

José Manuel López no está en venta, por lo que Rayados no lo podrá fichar en este mercado de verano|@flacolopez_10

El atacante del Palmeiras permaneció de frente al podio oficial mientras el capitán español alzaba la estatuilla dorada ante la mirada de miles de espectadores. La actitud del joven delantero contrastó de forma directa con la reacción del resto de sus compañeros de equipo en la zona de premiación. Un video registró la postura solitaria de José Manuel López en medio del desconsuelo de la delegación sudamericana. El futbolista formado en Lanús se mantuvo erguido y fijó su mirada en el centro del escenario montado en el terreno de juego durante los fuegos artificiales.

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El delantero del Palmeiras fue la gran sorpresa de Lionel Scaloni a la hora de oficializar la lista de convocados ya que no se esperaba su presencia. La lesión de Panichelli con quien competía por un lugar, le abrió las puertas a López para vivir su primera experiencia mundialista. Durante el desarrollo del certamen ecuménico, el 'Flaco' no sumó muchos minutos en campo, solamente ingresó ante Jordania en el tercer partido de la fase de grupos y luego hizo lo propio en el suplementario de cuartos de final ante Suiza.

Cabe destacar que ante Suiza tuvo un protagonismo fundamental, ya que fue él quien le dio el pase a Julián Álvarez previo a su gran disparo de afuera que terminó destrabando una serie que parecía muy compleja para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.