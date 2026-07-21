Rival para Ancelotti: Pep Guardiola podría dirigir esta selección campeona del mundo

El cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aceleró los movimientos en los bancos de suplentes de las principales potencias del fútbol internacional. La Federación Italiana de Fútbol inició gestiones formales para contratar al entrenador español Pep Guardiola al frente del seleccionado absoluto, tras la gestión de Gennaro Gattuso, quien no pudo clasificar con Italia a la última justa mundialista.

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La dirigencia del conjunto tetracampeón del mundo busca reestructurar su proyecto deportivo con vistas al ciclo del Mundial 2030 y ya mantuvo contactos formales con el exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola. Según la información brindada por el periodista Gianluca Di Marzio, el estratega español mantuvo un encuentro con el histórico Paolo Maldini y Leonardo, ambos confirmados como directores deportivos de la Azzurra hace tan solo una semana. Italia busca volver a competir en los grandes escenarios mundiales y podría repetir la fórmula de Brasil con Carlo Ancelotti, a quien contrataron para que sea el conductor de esta nueva generación de futbolistas brasileños, aunque no pasaron de octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Italia, un gigante dormido y ausente, podría contratar a Guardiola

El conjunto europeo, que ha logrado salir cuatro veces campeón del mundo, hace años atraviesa una crisis que se traspasa de generación en generación. Por lo tanto, la propuesta económica y deportiva pretende otorgar a Pep Guardiola el control total de las divisiones juveniles y del primer equipo de Italia. Los directivos italianos consideran que la metodología de juego del entrenador ibérico permitirá concretar el recambio generacional que requiere el plantel nacional y así volver a estar en los primeros planos a nivel mundial.

Cabe remarcar que la última participación de Italia en mundiales fue hace más de 10 años, en Brasil 2014, en donde no pasó la fase de grupos. De ahí en adelante, dijo ausente en Rusia 2018, en Qatar 2022 y en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cuando todo esto parecía acabar, tras la consagración de la Eurocopa 2020, Italia no volvió a dar la talla en las eliminatorias europeas y no clasificó al Mundial de Qatar.

