En Argentina no pueden creer el árbitro que pitará contra Egipto en el Mundial 2026 por un fatal antecedente

La Asociación del Fútbol Argentino recibió la notificación oficial por parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA respecto a las autoridades designadas para los octavos de final, en el cual el seleccionado de Argentina se prepara para medir fuerzas contra el combinado de Egipto en un duelo decisivo de eliminación directa que le otorgará al ganador un boleto a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, Estados Unidos y Canadá están definidos y solo ocho de ellos avanzarán a los cuartos de final|Crédito: @Argentina

François Letexier será el juez central encargado de impartir justicia en el duelo que tendrá a Messi y Salah como máximas figuras. El antecendete de Letexier que ha generado preocupación en el equipo sudamericano es que fue el encargado de dirigir el partido reciente por Champions League entre Benfica y Real Madrid, donde se produjo un cruce violento entre el brasileño Vinicius Jr y el juvenil argentino Gianluca Prestianni. Cabe destacar que luego de este icónico cruce, la FIFA implementó la "Ley Prestianni" que se está aplicando en la actual justa mundialista cuando los futbolistas hablan tapandosé la boca.

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Argentina buscará el boleto a cuartos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Egipto

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró la clasificación a octavos de final luego de sufrir por demás ante Cabo Verde en la jornada de diesiceisavos de final. Gracias a un tanto de Lionel Messi, Argentina comenzó ganando un partido que luego se le hizo cuesta arriba y logró cerrar recién en tiempo extra, con un cabezazo de Cuti Romero. Ante esto, el estratega argentino tomó nota y aparentemente haría un cambio por línea de cara al cruce frente a Egipto.

Argentina enfrentará a Egipto el próximo martes en el Estadio de Atlanta, siendo el penúltimo duelo de la ronda de octavos de final. El seleccionado que salga ganador, enfrentará el próximo sábado en el Estadio de Kansas al conjunto que pase de ronda en el duelo entre Colombia y Suiza, también por los octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.