¿Agua bendita? El inédito recurso que utilizó Argentina para avanzar a Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En juego correspondiente a los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Argentina, en un encuentro bastante cerrado logró avanzar a la siguiente ronda luego de su ajustado triunfo por 3 a 2 sobre Cabo Verde. Sin embargo, los sudamericanos habrían usado un recurso para alcanzar el boleto a los Octavos de Final.

De acuerdo a información suministrada por The Touchline, el defensor Cuti Romero en un momento del encuentro solicitó agua bendita. En aquel instante, Lisandro Martínez se la aplicó en la cabeza de su compañero y además en sus piernas mientras oraban en el campo.

En un momento del partido Cuti Romero mandó a pedir AGUA BENDITA para ponerse y la terminó compartiendo con Licha Martínez. Acá el momento preciso donde sacaron las malas vibras para afuera.pic.twitter.com/F7vCHJ1Yib — Iván (@ivanalvarenga1) July 4, 2026

Con el correr de los minutos, la historia ya se volvió conocida. Ambos jugadores fueron los encargados de anotar en un partido que generó mucho dramatismo en los seguidores del combinado nacional argentino.

Con este resultado, el campeón defensor alcanzó un lugar en la siguiente fase de la justa orbital en donde tendrá que medirse ante su par de Egipto con la idea de instalarse en el tramo final del torneo. ¿Usará nuevas técnicas para alcanzar dichos objetivos?

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En el antesala del cruce ante su par de Cabo Verde, el entrenador de la Albiceleste fue consultado sobre los diferentes equipos que participan en la actual edición del certamen.

Contemplando esta situación aseguró ante los periodistas. “Creo que Francia hoy está muy bien y Brasil también; México la vi haciendo un gran partido ante Ecuador; Colombia también está muy bien; España lógicamente. Son selecciones que van a estar peleando”, apuntó.

“Se están viendo partidos muy parejos, salvo Francia o México, la mayoría estuvieron muy reñidos y no va a ser fácil”, mencionó el timonel de la escuadra sudamericana que se ilusiona con alcanzar en 2026 su cuarto título en toda su historia.