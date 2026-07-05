Como campeones del mundo: el increíble recibimiento de la afición a Cabo Verde tras el Mundial 2026

La Selección de Cabo Verde arribó al Aeropuerto Nelson Mandela este domingo para ser recibido por decenas de sus compatriotas. Desde la calurosa bienvenida del staff del en la pista de aterrizaje hasta los pasillos del aeropuerto repleto de banderas del país se dio el camino para el equipo dirigido por Pedro Leitão Brito tras quedar eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El equipo africano cayó 3 a 2 ante la Selección de Argentina en uno de los partidos más emocionantes de los Dieciseisavos de Final. Además de dejar un recorrido por la Fase de Grupo que rompió las quinielas luego de clasificar de manera invicta en el segundo lugar del Grupo H.

Crédito: Mexsport

Así fue el recibimiento de la Selección de Cabo Verde

Las redes oficiales de la Selección de Cabo Verde subieron un video en el que se recopila la llegada del plantel. Tras un eufórico recibimiento por parte del personal del aeropuerto, el equipo fue entrevistado por la prensa de su país entre las porras de los aficionados que hicieron acto de presencia para recibirles como auténticos héroes.

En las afueras del aeropuerto se pudo ver como decenas de banderas de Cabo Verde ondeaban como un digno recibimiento a su equipo de futbol. Logrando contar con una importante bienvenida luego de que la selección lograra contar con su primera participación en una Copa Mundial de la FIFA™.

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El paso de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Cabo Verde debutó en el certamen con un empate 0 a 0 ante España. Siendo una de las grandes sorpresas debido a la gran disciplina táctica del conjunto africano para anular a una de las favoritas al título. Por lo que en el segundo partido sellaron un emocionante empate 2 a 2 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa.

Cabo Verde sumó una histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En el tercer encuentro lograron la clasificación como segundo lugar del Grupo H tras empatar 0 a 0 ante Arabia Saudita. En los Dieciseisavos de Final dejaron un interesante partido ante la vigente campeona Argentina para definir el partido en tiempos extra con un marcador de 3 a 2.

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