“Más importante": jugador de Inglaterra que fue campeón de Champions pone al duelo contra México por encima

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ vive momentos de máxima tensión con el desarrollo de la ronda de eliminación directa y hoy las selecciones de México e Inglaterra protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la fase de octavos de final en el Estadio Ciudad de México. Tal es así que en la conferencia previa reglamentaria, Jordan Henderson, referente del conjunto británico puso en valor el duelo que van a jugar hoy frente al combinado nacional.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Wales v England - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 29, 2022 Wales’ Aaron Ramsey in action with England’s Jordan Henderson REUTERS/Marko Djurica|Reuters

El experimentado mediocampista de la selección inglesa, sorprendió al realizar una comparación directa entre este choque mundialista y los torneos de clubes más relevantes del continente europeo: "Es cierto que he jugado UEFA Champions League y partidos importantes, pero ninguno se compara con el de mañana (domingo). Es una ocasión enorme.

No hay nada mejor ni más importante que jugar contra México en la Ciudad de México. Realmente sobran las palabras. es una ocasión increíble para todos y para nosotros como equipo. Se trata de mantenernos enfocados en nuestro objetivo: venir aquí y ganar el partido. Por supuesto, esto conlleva desafíos".

Además, Henderson también tuvo palabas de elogios para el Seleccionado Mexicano "México es un equipo muy bueno, con jugadores de gran calidad, será una prueba realmente dura, pero todos los partidos de la Copa del Mundo son difíciles. Todos estamos deseando jugar este partido mañana, y espero que saque lo mejor de nosotros. Si es así, estoy seguro de que podremos conseguir un buen resultado".

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El conjunto dirigido por Thomas Tuchel arribó a esta instancia definitoria luego de ganar por dos tantos contra uno a la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de la justa mundialista. Dicho encuentro se puso cuesta arriba para Inglaterra ya que comenzaron perdiendo, sin embargo contaron con la destacada aparición del delantero centro del Bayern Munich, Harry Kane.